Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPI do Crime Organizado cancela reuniões desta semana

A CPI do Crime Organizado cancelou as reuniões marcadas para terça (10) e quarta-feira (11). Na reunião de terça, a comissão ouviria a governadora ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/02/2026 às 16h33
CPI do Crime Organizado cancela reuniões desta semana
Colegiado presidido por Contarato tem Mourão como vice e Alessandro como relator, e realizaria oitivas nesta semana - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A CPI do Crime Organizado cancelou as reuniões marcadas para terça (10) e quarta-feira (11). Na reunião de terça, a comissão ouviria a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o secretário de Defesa Social do estado, Alessandro Carvalho de Mattos. Já no encontro de quarta, estava prevista a oitiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a do secretário de Segurança Pública fluminense, Victor Cesar Carvalho dos Santos. Castro seria ouvido no último dia 4, mas a reunião também foi cancelada. Ainda não há informação sobre uma nova data para ouvir os governadores e os secretários.

O requerimento de convite para as autoridades ( REQ 1/2025 ) é do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Para o senador, "a contribuição dessas autoridades e técnicos é vital para a elaboração do relatório final desta comissão, auxiliando na formulação de propostas legislativas e de políticas públicas efetivas em âmbito nacional".

Presidida pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), a comissão é composta por 11 titulares e 7 suplentes. A CPI foi criada para apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias. A comissão também vai buscar soluções adequadas para o combate ao crime organizado, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação em vigor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Patrícia Blanco e Angela Cignachi foram eleitas presidente e vice-presidente do CCS para o próximo biênio - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Empossada nova composição do Conselho de Comunicação Social

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional (CCS) foi instalado nesta segunda-feira (9) com novos integrantes. Eles tomaram posse para u...

 Alunos da rede pública do RJ dançam jongo (dança comunitária de origem africana) na escola, na Ilha da Marambaia - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Senado Federal Há 11 horas

Projeto propõe ações de educação, cultura e saúde para combater racismo estrutural

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) apresentou um projeto de lei com medidas para o enfrentamento do racismo estrutural em três eixos: educação, cultur...

 Os recursos vão para o combate a emergências agropecuárias, como a provocada pela gripe aviária em 2025 - Foto: AdobeStock
Senado Federal Há 15 horas

Publicada lei resultante da MP que destina R$ 83,5 mi para sanidade agropecuária

Foi publicada noDiário Oficial da União desta segunda-feira (9) a lei resultante da medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 83,5 m...

 O senador Astronauta Marcos Pontes relata o projeto do senador Kajuru - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 16 horas

CDH vota cota em universidades para egressos de programas de acolhimento

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) se reúne nesta quarta-feira (11) para analisar pauta com 19 itens, entre eles, projeto que assegura vagas em u...

 O senador Carlos Viana é presidente da CPMI - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

CPMI adia depoimento do deputado Edson Araújo, recém-operado

A CPMI do INSS não ouvirá mais, nesta segunda-feira (9), o depoimento do deputado estadual pelo Maranhão Edson Araújo (PSB), em razão de o parlame...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,800,20 -1,40%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias