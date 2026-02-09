Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto cria "Escola 4.0" para o ensino técnico

Programa tem foco na formação de jovens em áreas tecnológicas; a Câmara analisa a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/02/2026 às 15h23
Projeto cria
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 1931/25, do deputado Fabio Schiochet (União-SC), institui o Programa Nacional “Escola 4.0”, destinado à expansão do ensino técnico-profissionalizante em áreas tecnológicas. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

O programa será voltado prioritariamente para alunos do ensino médio da rede pública e terá ênfase nas áreas de:

  • programação e desenvolvimento de software;
  • análise e ciência de dados;
  • redes de computadores e cibersegurança;
  • design de interfaces e experiência do usuário (UX/UI);
  • empreendedorismo digital; e
  • inteligência artificial.

Entre os objetivos do Escola 4.0 estão promover parcerias público-privadas para oferta de formação técnica e estimular a empregabilidade jovem com foco tecnológico.

A implementação do programa prevê parcerias com empresas do setor tecnológico para oferta de conteúdos e laboratórios; plataformas gratuitas para ensino híbrido (presencial e online) e autoaprendizado; e capacitação de professores da rede pública em áreas técnicas.

Os participantes do programa terão acesso a bolsa para compra de acesso a internet, acesso a plataformas digitais de ensino e mentoria com profissionais de empresas parceiras. Quem fizer os cursos previstos no programa receberá certificação com validade nacional a partir de regulamentação do Ministério da Educação (MEC).

O programa terá uma coordenação nacional e comissões estaduais com representantes do MEC, secretarias estaduais e empresas parceiras e será financiado por recursos do orçamento da União ou de parcerias com instituições públicas e privadas.

Nova economia digital
Schiochet disse que o nome do programa foi escolhido em referência à Indústria 4.0, conceito caracterizado pela automação inteligente, internet das coisas, inteligência artificial e integração ciberfísica de processos produtivos.

Essa nova realidade, segundo o autor, demanda profissionais com competências técnicas específicas, pensamento crítico e domínio de tecnologias digitais.

"O Programa Escola 4.0 responde a essa urgência com foco na juventude e na educação pública, preparando o país para participar ativamente da nova economia digital, sem abandonar os que mais precisam de oportunidade", disse.

Para Schiochet, a proposta combina educação híbrida, parcerias com o setor privado, certificações nacionais e foco em resultados concretos, sem abrir mão do papel orientador do Estado. "Em vez de ampliar estruturas estatais inchadas ou apostar em soluções ideológicas, apostamos na eficiência por meio da cooperação público-privada", afirmou o autor.

Próximos passos
A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados

Texto será enviado ao Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB

Proposta será enviada ao Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais

Proposta prevê atividades ligadas à cultura cristã no período de Carnaval
Câmara Há 7 horas

Nova composição do Conselho de Comunicação é instalada e elege presidência

Patrícia Blanco, nova presidente, diz que 2026 será um ano desafiador e complexo, em razão das eleições

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 9 horas

Projeto propõe corte de gastos públicos para compensar isenções fiscais

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 91/25 propõe alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para permitir que o governo compense a concess...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,800,20 -1,40%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias