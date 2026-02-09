Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

São Caetano desponta como opção estratégica para empresas

No Bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul (SP), há um movimento crescente de empresas buscando espaços corporativos, afirma Luiz Carlos Marques, CE...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/02/2026 às 13h08
São Caetano desponta como opção estratégica para empresas
Imagem de Freepik/vecstock

Fácil acesso, identificação do negócio com a região, qualidade da infraestrutura no bairro, custo-benefício. Esses são alguns critérios que as empresas levam em conta na hora de decidir onde instalar lajes corporativas, como são chamados os espaços amplos de escritório com alto padrão.

No estado de São Paulo, a Faria Lima, localizada na capital paulista, é um centro financeiro consolidado. Entretanto, outros locais também têm atraído negócios nos últimos anos.

Segundo Luiz Carlos Marques, CEO da Hub&line Corporate, o Grande ABC (Região Metropolitana de São Paulo) é um exemplo. Ele menciona especificamente o bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, município de 172 mil habitantes conhecido por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

“A Faria Lima segue como o endereço corporativo mais valorizado, com alta procura e poucos espaços disponíveis. Mas, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, vemos um movimento crescente de empresas buscando novas centralidades corporativas, com boa infraestrutura urbana e custos mais competitivos. A região vem se consolidando como uma alternativa estratégica ao eixo tradicional da capital”, pontua Marques.

Ele explica que o alto custo dos espaços e a falta de grandes áreas disponíveis na Faria Lima fazem com que os negócios enxerguem São Caetano do Sul como opção para conseguir um escritório de padrão elevado, ao mesmo tempo em que se busca eficiência financeira.

Os números mostram que, além da questão da qualidade de vida atestada pelo IDH, São Caetano do Sul é o oitavo município mais competitivo do Brasil, à frente de capitais como Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). O ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) leva em conta indicadores como sustentabilidade fiscal, inserção econômica, capital humano, acesso à saúde, segurança, saneamento, entre outros.

“Hoje, muitas empresas querem espaços modernos, boa localização e estrutura de alto padrão, mas sem custos excessivos. Regiões como o bairro Cerâmica permitem atender a essas necessidades, entregando qualidade corporativa e controle financeiro. Isso torna a relação custo-benefício um fator decisivo na escolha por São Caetano”, frisa Marques.

Ele detalha que, quando um empreendimento é projetado dentro dos padrões modernos do mercado corporativo, ele oferece arquitetura e materiais de alta qualidade, infraestrutura tecnológica, flexibilidade de layout, sistemas de segurança e conforto ambiental. A qualidade da laje corporativa pode ser equivalente, mesmo fora do eixo tradicional, desde que o projeto siga o padrão corporativo premium, ressalta o CEO da Hub&line Corporate.

“É possível obter o mesmo padrão de espaço da Faria Lima com custos operacionais mais equilibrados, aumentando a eficiência financeira da ocupação. Investidores buscam regiões com crescimento urbano, boa infraestrutura e demanda crescente por espaços corporativos”, pondera.

“O ABC, especialmente São Caetano do Sul, reúne esses fatores. Por isso, empreendimentos corporativos na região têm potencial de valorização ao longo do tempo, principalmente por ainda estarem em fase de expansão, diferente dos eixos já saturados da capital”, finaliza Marques.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/hubelinecorporate/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 10 horas

Integração de dados impulsiona eficiência e amadurece gestão

Consolidação de sistemas fortalece a tomada de decisão, amplia a produtividade e prepara operações para crescer com mais controle.

 Freepik
Tecnologia Há 18 horas

Hablla permite configuração de SLA com dashboard integrado

Plataforma certificada pela Meta como Business Solution Provider entrega controle granular sobre prazos de resposta, dashboards integrados e alerta...
Tecnologia Há 3 dias

NordVPN passa pela sexta auditoria independente da política no-logs

Avaliação conduzida pela Deloitte Lithuania mostra que a empresa não registra a atividade online dos usuários

 SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 3 dias

Avanço da IA na educação amplia foco na capacitação de professores

Com aplicações crescentes no ensino básico e superior, a inteligência artificial reforça a formação docente como ponto estratégico da inovação educ...

 Reprodução/Postgrain
Tecnologia Há 4 dias

IA redefine estética, estratégia e conexão para creators

Recursos oferecem tempo, segurança e aceleram produção para criadores de conteúdo sem sacrificar autenticidade humana. Adobe no Brasil lista cinco ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,800,20 -1,40%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias