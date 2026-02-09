Aulas na Rede Municipal de Ensino de Vista Gaúcha começam nesta segunda-feira

O ano letivo de 2026 inicia nesta segunda-feira, 09 de fevereiro, nas escolas municipais de Vista Gaúcha, com 414 alunos matriculados. A preparação para o retorno das aulas começou na última segunda-feira, 02 de fevereiro, com o acolhimento dos professores e servidores da rede municipal. A recepção foi feita pela Administração Municipal de Locatelli e André, juntamente com o Secretário Municipal de Educação e Cultura, Celso José Dal Cero.

Entre os dias 02 e 04 de fevereiro, a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) coordenadas pelas professoras Daiani Adamski Holland e Mariéli Ferri Campos, coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de Ensino, organizou formações e treinamentos para os profissionais da educação. Durante os encontros, os educadores receberam capacitação em temas como motivação, planejamento pedagógico, ludicidade, tecnologias ativas, e a valorização do papel do professor.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Marieli Ferri Campos, um dos destaques deste ano é a implantação do novo sistema de ensino, com o diário de classe online, que permitirá o acompanhamento do desempenho escolar dos alunos. A mudança, que abrange o ensino fundamental do 1º ao 9º ano, está sendo implementada com o auxílio de um provedor local e está em fase de estudo para viabilizar também o acesso dos pais.

O secretário Celso José Dal Cero destacou o compromisso da administração com a formação contínua dos educadores, buscando sempre a excelência na educação do município. Ele também mencionou as melhorias nas três instituições de ensino: EMEF Nelso Piccinini, EMEF Senador Pinheiro Machado e EMEI Sonho Meu, que receberam pintura e adequações, já prontas para receber os alunos no início do ano letivo. A expectativa, segundo o secretário, é de que o novo ano letivo seja marcado pela continuidade de avanços no processo de ensino e aprendizagem.















