CPMI adia depoimento do deputado Edson Araújo, recém-operado

A CPMI do INSS não ouvirá mais, nesta segunda-feira (9), o depoimento do deputado estadual pelo Maranhão Edson Araújo (PSB), em razão de o parlamentar estar recém-operado.

De acordo com publicação do presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em suas redes sociais, a Junta Médica do Senado decidiu que Edson Araújo está em condições de prestar depoimento, mas não deve se deslocar até Brasília neste momento, já que passou por uma cirurgia.

“Diante disso, a oitiva será remarcada para data oportuna, em estrito respeito à recomendação médica”, disse Viana. Edson Araújo é investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto.

Camisotti

Está confirmada para a tarde desta segunda-feira, às 16h, a oitiva de Paulo Camisotti, apontado por investigadores como um dos elos finais dos descontos irregulares em aposentadorias do INSS. Ele é filho de Maurício Camisotti, preso por suspeita de envolvimento na fraude.

“O único ponto existente é o habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino, que assegura o direito ao silêncio, sem afastar a convocação nem o dever de comparecimento”, expôs Viana nas redes sociais.