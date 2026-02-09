Fogo atinge lavoura de milho e mobiliza bombeiros em Vista Gaúcha
As chamas atingiram cerca de dois hectares da plantação, além de um gramado localizado ao lado da área cultivada.
Por: Andre EberhardtFonte: Bombeiros voluntários de Tenente Portela
09/02/2026 às 07h51Atualizada em 09/02/2026 às 07h57
Os Bombeiros Voluntários foram acionados pelo vice-prefeito de Vista Gaúcha para atender a um incêndio registrado em uma lavoura de milho no município. As chamas consumiram cerca de dois hectares da plantação, além de um gramado localizado ao lado da lavoura.
De acordo com o proprietário da área, a origem do fogo é desconhecida. A rápida propagação das chamas exigiu ação imediata para evitar maiores danos.
Antes da chegada da guarnição dos Bombeiros Voluntários, a Prefeitura de Vista Gaúcha atuou no combate inicial ao incêndio, utilizando um caminhão-pipa para controlar o fogo e impedir que ele se alastrasse ainda mais.
Durante o deslocamento para atender a ocorrência principal, a equipe também realizou o combate a outro foco de incêndio em um gramado, onde as chamas estavam próximas a uma residência, reduzindo o risco à segurança dos moradores.
Graças à atuação conjunta entre a Prefeitura e os Bombeiros Voluntários, o incêndio foi controlado, evitando prejuízos maiores e garantindo a segurança da área atingida.
