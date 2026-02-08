Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
Ex-nadador paralímpico Adriano Lima morre aos 52 anos em Natal

Ex-atleta tratava um câncer ósseo desde 2024

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/02/2026 às 13h21

Morreu no sábado (7), em Natal (RN), o ex-nadador Adriano Gomes de Lima, de 52 anos, dono de nove medalhas em Paralimpíadas , sendo, entre elas, a de ouro em Atenas (2004).

O ex-atleta estava em tratamento de um sarcoma (câncer ósseo) desde 2024.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lamentou a morte do ex-nadador multicampeão considerado uma referência internacional no esporte. Adriano foi campeão 11 vezes em Jogos Parapan-Americanos.

A entidade apontou que Adriano está entre os grandes medalhistas paralímpicos da história do Brasil. Além do ouro, ele conquistou cinco pratas e três bronzes em seis edições dos Jogos. Ele subiu aos pódios de Atlanta, em 1996, Sydney, em 2000, Atenas, em 2004, Pequim, em 2008, Londres, em 2012 e Rio de Janeiro, em 2016.

O Comitê Paralímpico recordou que, na abertura do Meeting Paralímpico, em junho do ano passado, ele celebrou as oportunidades para novos esportistas.

“Eu comecei a nadar em 1993, dois anos antes da fundação do CPB. Então faço parte desta história. Digo que não é por acaso que o Brasil está sempre entre os 10 melhores nos Jogos Paralímpicos”, afirmou.

Natação como reabilitação

O nadador atribuiu os sucessos ao investimento realizado nas modalidades.

Adriano chegou à natação em busca de reabilitação após cair de um telhado em meio a uma obra quando tinha 17 anos de idade. O esporte fez parte do seu processo de reabilitação.

O potiguar esteve entre os atletas homenageados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em 2025 durante as comemorações dos 30 anos da entidade, em razão de sua contribuição para o desenvolvimento do paradesporto no Brasil.

