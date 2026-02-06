Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado anuncia investimento de R$ 650 mil do RS Seguro Esporte na Restinga, em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), celebrou, na quinta-feira (05), um convênio de R$ 500 mil com a capital gaúch...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/02/2026 às 17h23
Governo do Estado anuncia investimento de R$ 650 mil do RS Seguro Esporte na Restinga, em Porto Alegre
Secretário Juliano Franczak em visita ao bairro Restinga, com a presidente do Projeto Renascer da Esperança, Rozeli da Silva -Foto: Ascom SEL

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), celebrou, na quinta-feira (05), um convênio de R$ 500 mil com a capital gaúcha para a reforma e qualificação do Campo do Pampa, além da destinação de recurso de R$ 150 mil para o projeto Renascer da Esperança, que recebeu kits de equipamentos esportivos, ambos da Restinga, zona sul de Porto Alegre. A cerimônia contou com a presença do titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, e de representantes do bairro.

O investimento garante mais oportunidades de lazer para a população do bairro e da região. O secretário Juliano Franczakafirmou que as melhorias trazem diversos benefícios aos usuários: “Esporte é oportunidade e é futuro para a nossa juventude. Esse recurso na Restinga mostra que, com trabalho sério, o investimento chega na ponta e vira estrutura, projeto social e mais dignidade para a comunidade”, destacou.

A ação integra os aportes financeiros do RS Seguro Esporte, que une investimentos em espaços de lazer e atividades físicas com segurança. A iniciativa é inédita na área esportiva, ao aliar as duas áreas, sendo parte do Programa RS Seguro.

Sobre o RS Seguro Esporte

O programa tem como propósito utilizar o esporte como ferramenta de prevenção e promoção do desenvolvimento social em territórios que apresentam maiores índices de vulnerabilidade. Em 2025, foram destinados R$ 8 milhões para o RS Seguro Esporte. Em 2026, o aporte do governo do Estado é de R$ 10 milhões. O investimento está estruturado em três eixos principais:

  • requalificação de infraestrutura esportiva e de lazer;

  • apoio a entidades com atuação esportiva;

  • distribuição de materiais e equipamentos.

Ao todo, 17 territórios foram selecionados nos municípios de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. A escolha das áreas foi realizada pelo RS Seguro COMunidade, que identifica regiões com maior vulnerabilidade social e incidência de violência.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

