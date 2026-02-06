Prefeitura de Erval Seco abre processo seletivo com 13 vagas

A Prefeitura de Erval Seco, divulgou edital de Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 13 vagas, além de cadastro reserva, em caráter temporário. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 3.242,00.

De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Monitor Educacional, Professor de Português, Professor Pedagogo, Serviços Gerais II e Auxiliar de Saúde Bucal. A carga horária semanal varia de 20 a 40 horas, conforme a função.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site https://portal.sctreinamentos.selecao.site até às 23h59 do dia 8 de fevereiro. As taxas de inscrição variam entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 15 de fevereiro, na EMEF Sebastião Lemes Mathias. Para os cargos da área da educação, também haverá prova de títulos.

Mais informações e detalhes sobre os cargos estão disponíveis no edital completo.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp