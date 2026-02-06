Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições para Bolsa Atleta 2026 terminam nesta sexta-feira

Inscrições são online e resultado será divulgado em 23 de março

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/02/2026 às 13h42

As inscrições para o ciclo 2026 do Programa Bolsa Atleta terminam às 23h59 desta sexta-feira (6). O programa federal de patrocínio individual beneficia atletas que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais reconhecidas pelo Ministério do Esporte.

O auxílio garante condições mínimas para que os atletas possam se dedicar exclusivamente ao treinamento e às competições nacionais e internacionais.

O valor do benefício pago mensalmente varia conforme a categoria do atleta:

  • atleta de base: R$ 410;
  • atleta estudantil: R$ 410;
  • atleta nacional: R$ 1.025;
  • atleta internacional: R$ 2.051;
  • atleta olímpico/paralímpico/surdolímpico - R$ 3.437.

Clique aqui e confira os pré-requisitos para cada categoria do Bolsa Atleta.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Inscrições

As inscrições devem ser feitas na página eletrônica do Bolsa Atleta , com login da conta Gov.br.

O candidato poderá acompanhar o andamento do processo na área virtual restrita ao atleta, com login e senha recebidos no e-mail cadastrado no momento da inscrição.

Caso a documentação enviada esteja errada ou incompleta, o atleta inscrito será notificado pelo Ministério do Esporte, por meio eletrônico, para complementar a documentação ou as informações, no prazo de 30 dias corridos.

Resultados

A publicação da primeira lista de contemplados pelo programa será em 23 de março. O resultado final está previsto para até 24 de abril.

Após ser contemplado, o pré-selecionados têm 30 dias para assinar o termo de adesão no próprio sistema. Se for menor de 18 anos, o responsável legal também deve assinar via plataforma Gov.br.

Os atletas terão garantido o pagamento de 12 parcelas mensais do auxílio financeiro, no valor da categoria correspondente, em conta bancária individual.

A prestação de contas deve ser feita em até 30 dias após o recebimento da 12ª e última parcela, via sistema, com declarações de que o atleta se manteve treinando e competindo.

Gestantes

O programa também prevê regras de acolhimento para atletas gestantes e puérperas. Segundo o edital do Bolsa Atleta 2026 , a renovação do benefício é garantida às atletas que não competiram em 2025 por motivo de gravidez. Neste caso, elas podem usar o resultado obtido no ano anterior, portanto, antes da gestação.

O benefício também será estendido por até seis meses após o parto (máximo de 15 parcelas), mediante laudo médico.

Para assegurar a renovação, a atleta deve notificar o Ministério do Esporte sobre a data do início da gestação e previsão do parto.

Posteriormente, a bolsista deverá encaminhar a certidão de nascimento da criança ou termo judicial de guarda definitiva em até 15 dias do nascimento ou da guarda.

As regras são as mesmas para a gestante que atua como atleta guia e atleta assistente de paratletas com deficiência visual.

Programa em números

Em 2025, o programa beneficiou 9.207 atletas. Trata-se do maior número de contemplados desde a criação do Bolsa Atleta, em 2005.

Em comparação com 2024, houve um aumento de 5,36% no número de bolsistas, totalizando 8.739 beneficiários.

Os investimentos também avançaram: passaram de R$ 160 milhões, em 2024, para R$ 176 milhões, no ano passado.

Mais informações, modelos de documentos e orientações estão disponíveis na página do Bolsa Atleta .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 11 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Show do porto-riquenho deve começar às 22h (horário de Brasília)
Esportes Há 14 horas

Ex-nadador paralímpico Adriano Lima morre aos 52 anos em Natal

Ex-atleta tratava um câncer ósseo desde 2024
Esportes Há 18 horas

TV Brasil exibe Paysandu x Remo neste domingo, às 16h50

Clássico da Região Norte está Quarta Rodada do Campeonato Paraense
Esportes Há 2 dias

Com mudanças climáticas, Jogos de Inverno usam 85% de neve artificial

Número de locais confiáveis para competições tem diminuído rapidamente

 Secretário Juliano Franczak em visita ao bairro Restinga, com a presidente do Projeto Renascer da Esperança, Rozeli da Silva -Foto: Ascom SEL
Esporte e lazer Há 2 dias

Governo do Estado anuncia investimento de R$ 650 mil do RS Seguro Esporte na Restinga, em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), celebrou, na quinta-feira (05), um convênio de R$ 500 mil com a capital gaúch...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.37 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 8 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 11 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,051,76 +0,60%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias