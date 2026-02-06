Seleção complementar do alistamento militar reúne 25 jovens em Redentora

No dia 26 de janeiro, a Junta de Serviço Militar do município, em parceria com o Exército Brasileiro, realizou a seleção complementar dos jovens alistados em 2025. Ao todo, 25 jovens participaram desta etapa do processo.

A próxima fase está marcada para o dia 23 de fevereiro, às 13h30, na Junta de Serviço Militar. Durante esse encontro, os jovens considerados aptos receberão orientações sobre o embarque, enquanto os dispensados terão informações relacionadas à Cerimônia de Juramento à Bandeira.

Simone Thayse Pereira, secretária da Junta de Serviço Militar, destacou que a participação em todas as etapas é fundamental para que os jovens cumpram corretamente sua obrigação legal. Ela também informou que o alistamento militar de 2026 já está aberto e segue até 30 de junho, sendo obrigatório para todos os jovens que completam 18 anos neste ano.

O prefeito Malberk Dullius acompanhou os trabalhos, juntamente com a secretária da Junta e representantes dos quartéis de Santiago, responsáveis pela seleção. Durante o evento, o prefeito reforçou que o alistamento militar é um momento importante na vida dos jovens, simbolizando cidadania, responsabilidade e compromisso com o país.

A Administração Municipal mantém o alerta para que todos os jovens que completam 18 anos em 2026 realizem o alistamento dentro do prazo, evitando problemas legais futuros.