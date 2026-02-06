Vítima de Cruz Alta perde quase R$ 15 mil em golpe do falso advogado pelo WhatsApp

Uma ocorrência de estelionato foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Cruz Alta após uma pessoa ser enganada por um golpe aplicado por meio do WhatsApp, na noite do dia 2 de fevereiro de 2026.

Segundo o registro policial, a vítima recebeu contato de um indivíduo que se passou por seu advogado, inclusive usando a mesma fotografia do profissional em seu perfil. O golpista informou que seria possível encerrar um processo judicial mediante um acordo financeiro de R$ 13.324,09, fazendo com que a vítima acreditasse na veracidade da situação.

Em seguida, a vítima forneceu dados bancários e foi informada de que um suposto gestor financeiro entraria em contato para realizar os procedimentos necessários à liberação do valor. Pouco tempo depois, um segundo indivíduo reforçou a narrativa e orientou a vítima a realizar transferências via Pix, alegando que os valores seriam apenas para “teste de disponibilidade” e posteriormente estornados.

Confiando nas informações recebidas, a vítima efetuou duas transferências, uma de R$ 10 mil e outra de R$ 4.999,99, totalizando quase R$ 15 mil. Após as transações, os suspeitos interromperam qualquer contato.

Percebendo o golpe, a vítima procurou a Polícia Civil, que registrou o caso como estelionato. A investigação já foi iniciada para identificar os responsáveis.

A Polícia reforça que a população deve desconfiar de mensagens envolvendo acordos judiciais, pedidos de transferências financeiras ou solicitações de dados bancários, mesmo quando aparentam ser enviadas por profissionais conhecidos.