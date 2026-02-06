Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPMI do INSS ouve deputado do Maranhão e filho de empresário

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ouvirá, na segunda-feira (9), os depoimentos do deputado estadual pelo Maranhão Edson Araú...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/02/2026 às 10h58
CPMI do INSS ouve deputado do Maranhão e filho de empresário
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ouvirá, na segunda-feira (9), os depoimentos do deputado estadual pelo Maranhão Edson Araújo (PSB) e de Paulo Camisotti, filho e sócio do empresário Maurício Camisotti.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que ambos estão avisados e convocados. O parlamentar afirmou ainda que, caso não compareçam ao Senado na segunda, ambos serão obrigados a atender à convocação por meio de condução coercitiva.

Edson Araújo é investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. Já Paulo Camisotti é apontado por investigadores como um dos elos finais dos descontos irregulares em aposentadorias do INSS.

Viana explicou que Maurício Camisotti (que está preso por suspeita de envolvimento na fraude) não prestou depoimento à CPMI porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pela facultatividade do comparecimento dele à comissão.

"Nós fomos comunicados oficialmente dessa decisão. Nós oficiamos o presídio em São Paulo; o [Maurício] Camisotti veio a Brasília e estava aqui ontem à noite na expectativa de depor na CPMI, mas, devido à comunicação do ministro, nós tivemos que devolvê-lo ao presídio de São Paulo sem ser ouvido", disse o senador durante a reunião da CPMI desta quinta.

A oitiva de segunda está marcada para as 16 horas, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado Federal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mario Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Projeto agrava pena em caso de crime cometido por motorista de transporte privado

A Câmara dos Deputados analisa a proposta

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Projeto autoriza aulas de direção em carros automáticos nas autoescolas

Proposta também consolida em lei o papel dos Centros de Formação de Condutores
Câmara Há 2 dias

Projeto obriga operadoras a enviar alerta por SMS sobre pessoas desaparecidas

O Projeto de Lei 745/25 cria um sistema de alerta imediato para auxiliar na busca de pessoas desaparecidas no Brasil, obrigando empresas de telefon...

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Projeto cria pacote de benefícios para mães de gêmeos e trigêmeos

Entre outras medidas, a proposta estabelece prioridade no programa Minha Casa, Minha Vida para essas famílias
Câmara Há 2 dias

Projeto estende lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos

Supremo Tribunal Federal já reconheceu o vácuo legislativo para regular o assunto

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.37 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 8 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 11 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,051,76 +0,60%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias