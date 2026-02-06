Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vista Gaúcha realiza primeira reunião administrativa de 2026

Encontro definiu novos secretários, relatórios semanais e preparativos para o aniversário do município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações ASCOM Vista Gaúcha
06/02/2026 às 10h30
Vista Gaúcha realiza primeira reunião administrativa de 2026
(Foto: ASCOM Vista Gaúcha)

Na última quarta-feira (4), o Executivo Municipal de Vista Gaúcha promoveu a primeira reunião de alinhamento do ano de 2026, realizada na sede administrativa do município com a presença de autoridades locais.

Participaram o prefeito Locatelli, o vice-prefeito André e a primeira-dama Eni Galli Locatelli, além do presidente da Câmara de Vereadores, Rudinei Monteiro, e secretários municipais. O encontro teve como objetivo reforçar o diálogo entre as lideranças e apresentar diretrizes para o início do ano.

Durante a reunião, foram anunciados os novos secretários municipais: Gelson Dal Cero assumiu a Secretaria Municipal de Administração, Matias Rupel passou a comandar a Secretaria Municipal da Saúde e Ivair Gonçalves Vieira foi nomeado secretário adjunto da pasta.

Também foi definido que as secretarias enviarão relatórios semanais até cada sexta-feira, permitindo maior acompanhamento das ações. Entre os temas discutidos, estiveram a divulgação institucional, transparência na gestão e a organização do 38º aniversário do município.

O prefeito reforçou a importância da participação nos eventos comunitários e destacou medidas voltadas à redução de custos públicos, buscando otimizar os recursos municipais.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Erval Seco Há 2 dias

Prefeitura de Erval Seco abre processo seletivo com 13 vagas

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site https://portal.sctreinamentos.selecao.site até às 23h59 do dia 8 de fevereiro. As taxas de inscrição variam entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

 (Foto: Divulgação/Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora)
Serviço Militar Há 3 dias

Seleção complementar do alistamento militar reúne 25 jovens em Redentora

Próxima fase acontece em fevereiro; Prefeitura reforça importância do cumprimento do dever cívico

 (Foto: Divulgação Grupo Pilau de Comunicações)
Golpe WhatsApp Há 3 dias

Vítima de Cruz Alta perde quase R$ 15 mil em golpe do falso advogado pelo WhatsApp

Estelionato envolveu falsos advogados e transferências via Pix; polícia investiga o caso

 Fotos: Divulgação/Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora
Redentora Há 3 dias

Emater de Redentora é contemplada com novo veículo pelo Programa Terra Forte

 Além de Redentora, outros municípios gaúchos também foram beneficiados pelo programa, cujo objetivo é fortalecer a agricultura familiar por meio de investimentos em infraestrutura e no apoio às equipes técnicas da Emater.

 (Foto: Divulgação)
Capacitação Há 4 dias

Tenente Portela recebe cursos gratuitos do Programa Carretas do Saber

Iniciativa oferece qualificação técnica e amplia oportunidades de acesso ao mercado de trabalho

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.37 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 8 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 11 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,051,76 +0,60%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias