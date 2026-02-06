Vista Gaúcha realiza primeira reunião administrativa de 2026

Na última quarta-feira (4), o Executivo Municipal de Vista Gaúcha promoveu a primeira reunião de alinhamento do ano de 2026, realizada na sede administrativa do município com a presença de autoridades locais.

Participaram o prefeito Locatelli, o vice-prefeito André e a primeira-dama Eni Galli Locatelli, além do presidente da Câmara de Vereadores, Rudinei Monteiro, e secretários municipais. O encontro teve como objetivo reforçar o diálogo entre as lideranças e apresentar diretrizes para o início do ano.

Durante a reunião, foram anunciados os novos secretários municipais: Gelson Dal Cero assumiu a Secretaria Municipal de Administração, Matias Rupel passou a comandar a Secretaria Municipal da Saúde e Ivair Gonçalves Vieira foi nomeado secretário adjunto da pasta.

Também foi definido que as secretarias enviarão relatórios semanais até cada sexta-feira, permitindo maior acompanhamento das ações. Entre os temas discutidos, estiveram a divulgação institucional, transparência na gestão e a organização do 38º aniversário do município.

O prefeito reforçou a importância da participação nos eventos comunitários e destacou medidas voltadas à redução de custos públicos, buscando otimizar os recursos municipais.