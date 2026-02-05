Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
UNIDO aponta impacto crescente da automação na indústria

Relatório publicado pela United Nations Industrial Development Organization detalha os avanços em produtividade, sustentabilidade e competitividade...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/02/2026 às 18h23
Banco de imagens Freepik

Um relatório recente da United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) indica que a automação industrial está exercendo impacto crescente nas operações fabris e nas políticas industriais globais, contribuindo para avanços em produtividade, sustentabilidade e competitividade do setor manufatureiro. O Industrial Development Report 2024 destaca que a modernização tecnológica é um dos pilares para enfrentar desafios contemporâneos como escassez de recursos e desigualdades econômicas, dando ênfase ao papel estratégico de políticas que promovam a inovação e a transformação digital nas indústrias.

Segundo o documento da UNIDO, empresas industriais detêm cerca de 60% de todas as patentes "verdes" no mundo, um indicativo de que a automação e soluções tecnológicas avançadas estão no centro dos esforços para tornar os processos mais eficientes e menos impactantes ambientalmente.

O impacto crescente da automação se manifesta, em primeiro lugar, na elevação da produtividade. Sistemas automatizados operam continuamente, com menor probabilidade de erro humano e maior precisão, resultando em ganhos de produção significativos e melhor utilização de recursos. Estudos independentes corroboram esses efeitos, ao apontarem que a automação tem aumentado a eficiência operacional e reduzido custos ao longo da cadeia produtiva.

Mais segurança e qualidade, padronização e monitoramento

Outro aspecto destacado por especialistas é a melhoria na qualidade dos produtos e na segurança dos ambientes industriais, uma vez que a automação reduz a exposição humana a tarefas repetitivas e de risco, além de padronizar processos e permitir monitoramento em tempo real.

Pesquisas acadêmicas recentes — como a intitulada "A influência da automação nos processos de produção industrial: uma revisão bibliográfica sobre eficiência e sustentabilidade", publicada pela Fatec de Taquaritinga (SP) — apontam que essa integração tecnológica pode também reduzir desperdícios e contribuir para práticas de produção mais sustentáveis.

Para Diego Fabrício, engenheiro, especialista internacional em segurança de máquinas e proprietário da MTX, empresa especializada em automação industrial, "a automação não apenas aumenta a capacidade produtiva, mas habilita a indústria a responder de forma mais ágil às demandas por qualidade, segurança e eficiência exigidas em mercados cada vez mais competitivos e regulados".

Transformações na manufatura global

Dados setoriais internacionais confirmam que a automação impulsiona transformações profundas na manufatura global e está associada a melhorias mensuráveis em desempenho operacional, sustentabilidade e resistência a choques de mercado. A adoção de tecnologias como robótica, controle distribuído e sistemas inteligentes também tem ampliado a capacidade de analisar dados em tempo real, otimizando a tomada de decisões estratégicas e reduzindo paradas não planejadas.

Embora a transição para ambientes altamente automatizados exija investimentos e adaptação de competências, os benefícios observados por empresas que já incorporaram automação reforçam sua importância estratégica, destaca Diego. "Assim, o impacto crescente da automação na indústria emerge tanto como uma resposta às exigências por eficiência e sustentabilidade quanto como um diferencial competitivo essencial para indústrias que buscam modernizar suas operações e fortalecer sua posição no mercado global", frisa o especialista.

