Emater de Redentora é contemplada com novo veículo pelo Programa Terra Forte

Na última terça-feira, 03 de fevereiro, o Prefeito Municipal de Redentora, Sr. Malberk Antoine Kunst Dullius, acompanhado do Sr. Luiz Lyra Acosta Paz e da Sra. Patrícia Moura, extensionistas da Emater/RS-Ascar de Redentora, estiveram em Porto Alegre para participar da solenidade de entrega de veículos promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Programa Terra Forte.

Durante o ato, a Emater de Redentora foi contemplada com um novo veículo, que irá ampliar e qualificar o trabalho de assistência técnica e extensão rural desenvolvido junto aos agricultores do município. O veículo recebido, um Fiat Argo, passa a integrar a frota da entidade local e será utilizado no atendimento às propriedades rurais, visitas técnicas, acompanhamento de projetos e ações de extensão rural.

Além de Redentora, outros municípios gaúchos também foram beneficiados pelo programa, cujo objetivo é fortalecer a agricultura familiar por meio de investimentos em infraestrutura e no apoio às equipes técnicas da Emater.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz, do secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, e do secretário interino de Agricultura do Estado, Márcio Madalena.

A Administração Municipal destaca a importância dessa conquista, que representa mais estrutura, agilidade e qualidade no atendimento aos agricultores, reforçando o compromisso com o desenvolvimento rural e a valorização da agricultura familiar em Redentora.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp