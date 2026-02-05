Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Emater de Redentora é contemplada com novo veículo pelo Programa Terra Forte

 Além de Redentora, outros municípios gaúchos também foram beneficiados pelo programa, cujo objetivo é fortalecer a agricultura familiar por meio de investimentos em infraestrutura e no apoio às equipes técnicas da Emater.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora
05/02/2026 às 16h35
Emater de Redentora é contemplada com novo veículo pelo Programa Terra Forte
Fotos: Divulgação/Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora

Na última terça-feira, 03 de fevereiro, o Prefeito Municipal de Redentora, Sr. Malberk Antoine Kunst Dullius, acompanhado do Sr. Luiz Lyra Acosta Paz e da Sra. Patrícia Moura, extensionistas da Emater/RS-Ascar de Redentora, estiveram em Porto Alegre para participar da solenidade de entrega de veículos promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Programa Terra Forte.

 Durante o ato, a Emater de Redentora foi contemplada com um novo veículo, que irá ampliar e qualificar o trabalho de assistência técnica e extensão rural desenvolvido junto aos agricultores do município. O veículo recebido, um Fiat Argo, passa a integrar a frota da entidade local e será utilizado no atendimento às propriedades rurais, visitas técnicas, acompanhamento de projetos e ações de extensão rural.

 Além de Redentora, outros municípios gaúchos também foram beneficiados pelo programa, cujo objetivo é fortalecer a agricultura familiar por meio de investimentos em infraestrutura e no apoio às equipes técnicas da Emater.

 A cerimônia contou com a presença do presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz, do secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, e do secretário interino de Agricultura do Estado, Márcio Madalena.

 A Administração Municipal destaca a importância dessa conquista, que representa mais estrutura, agilidade e qualidade no atendimento aos agricultores, reforçando o compromisso com o desenvolvimento rural e a valorização da agricultura familiar em Redentora.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Capacitação Há 8 horas

Tenente Portela recebe cursos gratuitos do Programa Carretas do Saber

Iniciativa oferece qualificação técnica e amplia oportunidades de acesso ao mercado de trabalho

 (Foto: Divulgação)
Fiscal Há 9 horas

Prefeitura de Tenente Portela institui Programa de Recuperação Fiscal

PREFIS permite regularização de débitos municipais com descontos em juros e multas até março de 2026

 (Foto: Gerado por IA)
Incêndios Há 9 horas

Região registra vários incêndios em poucos dias, incluindo Tenente Portela

Ocorrências em Santa Rosa, Descanso e Tenente Portela mobilizaram equipes dos bombeiros e reforçam a importância da prevenção.

 Foto: Ascom Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco
Coronel Bicaco Há 1 dia

Coronel Bicaco:: SMEC abre prazo para estudantes se inscreverem no auxílio transporte

Podem se inscrever alunos de cursos técnicos, profissionalizantes, graduações, pós-graduações e supletivos. Para mais informações, entre em contato com a SMEC.

 (Foto: Divulgação Emater/RS-ASCAR)
Agricultura familiar Há 1 dia

Cinco municípios do Norte do Estado recebem veículos da Operação Terra Forte

Cinco municípios da região incluindo Frederico Westphalen, Pinheirinho do Vale e mais 3 municípios foram contemplados para reforçar ações de assistência técnica e extensão rural

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
3.74 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Jornal Província Há 9 minutos

Edição 1513 - 06 de Fevereiro de 2026
Senado Federal Há 23 minutos

Relator da CPMI critica fiscalização do INSS sobre consignados e defende regulação
Justiça Há 23 minutos

Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
Câmara Há 23 minutos

Projeto reconhece motoclubes como expressão cultural e social
Política Há 39 minutos

Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,63%
Euro
R$ 6,21 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,084,72 -13,95%
Ibovespa
182,127,25 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias