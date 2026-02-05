Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ensino superior se adapta às novas exigências do mercado

Com foco em prática, parcerias e empregabilidade, instituições ajustam seus modelos de formação às demandas do mercado contemporâneo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/02/2026 às 16h34
Ensino superior se adapta às novas exigências do mercado
Banco de Imagens UniFECAF

A aceleração tecnológica, a transformação dos modelos produtivos e a redefinição das relações profissionais vêm alterando as exigências do mercado de trabalho. Nesse contexto, cresce a procura por cursos que integrem formação acadêmica, prática profissional e desenvolvimento de competências.

Esse movimento reflete uma mudança estrutural na forma como o ensino superior é percebido por estudantes e empregadores. A graduação deixa de ser vista apenas como um título formal e passa a ser avaliada pela sua capacidade de preparar o aluno para contextos reais de trabalho, com domínio de ferramentas, compreensão de processos e desenvolvimento de habilidades comportamentais. Em um mercado cada vez mais dinâmico, a formação precisa acompanhar a velocidade das transformações para manter sua relevância.

Dados da Associação Brasileira das Faculdade (ABRAFI) indicam que o diploma universitário segue associado a melhores indicadores de renda e empregabilidade. Isoladamente, no entanto, ele já não garante inserção imediata no mercado. Empresas buscam profissionais com domínio técnico, capacidade de adaptação e experiência prática.

Diante desse cenário, instituições de ensino superior têm revisado seus projetos pedagógicos. Um exemplo é o centro universitário UniFECAF, que adotou metodologias voltadas à integração entre teoria e prática desde o início da graduação, com atividades que simulam situações próximas à rotina profissional.

A proposta envolve investimentos em infraestrutura, ambientes de aprendizagem e atualização curricular, onde os estudantes participam de atividades que estimulam análise crítica, resolução de problemas e tomada de decisão.

A inserção profissional de recém-formados permanece como um dos principais desafios do ensino superior. Para ampliar oportunidades, a UniFECAF mantém parcerias com empresas privadas e instituições públicas, oferecendo estágios e programas de formação.

Segundo o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, a aproximação com o mercado busca reduzir a distância entre a formação acadêmica e as exigências profissionais. "O estudante precisa sair da graduação com vivência prática e compreensão do ambiente de trabalho", afirma.

A ampliação de polos de ensino em diferentes regiões do país também contribui para esse movimento. Com unidades distribuídas nacionalmente, instituições de ensino conseguem firmar parcerias com empresas e organizações locais, o que amplia a oferta de estágios e experiências profissionais de acordo com as demandas regionais.

Do ponto de vista do setor produtivo, a aproximação com as instituições de ensino tende a trazer ganhos para ambos os lados. "Quando o estudante chega ao ambiente corporativo com alguma vivência prática, o processo de integração é mais rápido e eficiente", pondera Shirley, gerente de recursos humanos da Sercom, empresa que mantém parcerias com instituições de ensino superior. "Isso impacta diretamente na produtividade e no desenvolvimento do profissional", completa.

Outro aspecto observado é a atuação de docentes com experiência no mercado de trabalho. A presença desses profissionais em sala de aula permite a incorporação de estudos de caso, exemplos práticos e debates sobre tendências e desafios dos diferentes setores, aproximando o conteúdo acadêmico da realidade profissional.

"O desenvolvimento de carreira precisa ser entendido como parte do processo formativo, e não apenas como uma etapa posterior à conclusão do curso. Iniciativas como feiras de emprego, eventos com profissionais do mercado, workshops e programas de mentoria ajudam o estudante a se preparar para a transição ao mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que desenvolvem competências comportamentais essenciais, como comunicação, trabalho em equipe e adaptabilidade. A ideia é trabalhar conteúdos e experiências que dialoguem diretamente com o que o mercado demanda", avalia Diego Braga, vice-presidente da UniFECAF.

A oferta de cursos em diferentes modalidades — presencial, semipresencial e a distância — tem se consolidado em diversas instituições de ensino superior como resposta às mudanças observadas no setor nos últimos anos. Nos modelos híbridos, os polos presenciais tendem a concentrar atividades práticas e atendimento acadêmico, enquanto os conteúdos teóricos são, em parte, desenvolvidos em ambiente virtual.

As mudanças observadas na organização dos cursos, nas modalidades de ensino e na aproximação com o mercado de trabalho fazem parte de um debate mais amplo sobre o papel do ensino superior no contexto atual.

Instituições, empresas e especialistas discutem como equilibrar formação acadêmica, desenvolvimento de competências e preparação para a vida profissional em um cenário marcado por avanços tecnológicos, novas dinâmicas produtivas e transformações nas relações de trabalho. O tema segue em pauta no setor educacional e tende a influenciar decisões institucionais, políticas públicas e expectativas de estudantes nos próximos anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 1 hora

UNIDO aponta impacto crescente da automação na indústria

Relatório publicado pela United Nations Industrial Development Organization detalha os avanços em produtividade, sustentabilidade e competitividade...

 banco de imagem gratuito/canva
Tecnologia Há 2 horas

Uso da inteligência artificial amplia produtividade, mas desafia aprendizado

A inteligência artificial impulsiona a produtividade e otimiza tarefas, mas o consumo acelerado de conteúdos digitais pode comprometer a profundida...

 banco de imagem gratuito/canva
Tecnologia Há 2 horas

Inteligência artificial deixa marketing e impõe desafios ao futuro do trabalho

A inteligência artificial avança além do marketing, transforma o trabalho e a educação, desafia habilidades humanas e impõe dilemas éticos, exigind...

 LUZA
Tecnologia Há 4 horas

Escassez de talentos acelera revisão de modelos de entrega

A escassez de talentos qualificados, somada ao aumento da complexidade operacional, tem levado empresas a revisar seus modelos de entrega. Em ambie...

 VBMC Consultores
Tecnologia Há 5 horas

VBMC lança VBMCollege, plataforma gratuita para gestores

Consultoria empresarial lança plataforma gratuita com treinamentos, materiais, ferramentas e mentoria para profissionalizar gestão em pequenas e mé...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
3.74 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Jornal Província Há 9 minutos

Edição 1513 - 06 de Fevereiro de 2026
Senado Federal Há 23 minutos

Relator da CPMI critica fiscalização do INSS sobre consignados e defende regulação
Justiça Há 23 minutos

Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
Câmara Há 23 minutos

Projeto reconhece motoclubes como expressão cultural e social
Política Há 39 minutos

Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,63%
Euro
R$ 6,21 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,084,72 -13,95%
Ibovespa
182,127,25 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias