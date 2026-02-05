Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
CPMI ouve deputado Edson Araújo e filho de Camisotti na segunda-feira

Na segunda-feira (9), a partir das 16h, a CPMI do INSS ouvirá os depoimentos do deputado estadual pelo Maranhão Edson Araújo (PSB) e de Paulo Cami...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/02/2026 às 15h09
CPMI ouve deputado Edson Araújo e filho de Camisotti na segunda-feira
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (ao centro, com o deputado Sóstenes Cavalcanti) na reunião desta quinta - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Na segunda-feira (9), a partir das 16h, a CPMI do INSS ouvirá os depoimentos do deputado estadual pelo Maranhão Edson Araújo (PSB) e de Paulo Camisotti , filho e sócio do empresário Maurício Camisotti.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que ambos os depoentes estão avisados e convocados. O parlamentar afirmou ainda que, caso não compareçam ao Senado na segunda, ambos serão obrigados a atender à convocação por meio de condução coercitiva.

Edson Araújo é investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. Já Paulo Camisotti é apontado por investigadores como um dos elos finais dos descontos irregulares em aposentadorias do INSS.

Viana explicou que Maurício Camisotti (que está preso por suspeita de envolvimento na fraude) não prestou depoimento à CPI porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pela facultatividade do comparecimento dele à comissão parlamentar.

— Nós fomos comunicados oficialmente de que ele virá se desejar ou não. Nós oficiamos o presídio em São Paulo; o [Maurício] Camisotti veio a Brasília e estava aqui ontem à noite na expectativa de depor na CPMI, mas, devido à comunicação do ministro, nós tivemos que, infelizmente, devolvê-lo ao presídio de São Paulo sem ser ouvido — disse o senador durante a reunião da CPMI desta quinta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
