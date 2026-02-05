Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

VBMC lança VBMCollege, plataforma gratuita para gestores

Consultoria empresarial lança plataforma gratuita com treinamentos, materiais, ferramentas e mentoria para profissionalizar gestão em pequenas e mé...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/02/2026 às 14h37
VBMC lança VBMCollege, plataforma gratuita para gestores
VBMC Consultores

A VBMC Consultores anunciou o lançamento da VBMCollege, uma plataforma gratuita dedicada a gestores que buscam profissionalizar suas práticas de gestão. Desenvolvida com base em mais de 40 anos de atuação da empresa, que já gerou impacto financeiro de R$ 1,2 bilhão em soluções para clientes, a plataforma oferece acesso imediato a cursos completos com certificado, conteúdos práticos, ferramentas desenvolvidas com  inteligência artificial (IA) e uma comunidade de líderes para networking e troca de experiências. O objetivo é fornecer ferramentas aplicáveis na gestão e tomada de decisões eficientes, especialmente em contextos de empresas de médio porte.

O desenvolvimento inclui treinamentos focados em temas como vendas, gestão de equipes e decisões gerenciais. Por exemplo, o módulo "Vendas Travadas? Descubra como empresas de sucesso alavancam seus resultados!" ensina estratégias para construir funis previsíveis e monitorar indicadores. Materiais como o manual "Fundamentos da Gestão de Vendas Eficaz" e "O Impacto das Decisões Gerenciais" fornecem checklists e playbooks prontos para uso. A comunidade permite troca de experiências entre gestores, enquanto uma call estratégica gratuita com consultores da VBMC oferece orientação personalizada.

O investimento em educação corporativa é um fator-chave para o desempenho das empresas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta a forte correlação entre treinamento de funcionários e a performance dos negócios, uma tendência que, segundo a Forbes Brasil, se intensifica para 2026 com a valorização de treinamentos online como ferramenta para retenção de talentos.

A plataforma atende gestores iniciantes e avançados, com conteúdos práticos extraídos de casos reais da VBMC. Funciona em dispositivos móveis e garante segurança de dados, sem necessidade de cartão de crédito para cadastro, apenas o nome e e-mail corporativo. Em um cenário em que a gestão profissionalizada ganha espaço, a VBMCollege é gratuita e focada em resultados imediatos, como a redução de "incêndios" operacionais e o aumento da autonomia das equipes.

Para saber mais, basta acessar a plataforma: www.vbmcollege.com.br. Mais informações sobre gestão empresarial estão disponíveis no site da VBMC Consultores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
LUZA
Tecnologia Há 55 minutos

Escassez de talentos acelera revisão de modelos de entrega

A escassez de talentos qualificados, somada ao aumento da complexidade operacional, tem levado empresas a revisar seus modelos de entrega. Em ambie...

 Gabriel Ferraz/Aprender Conectado
Tecnologia Há 3 horas

Projeto Aprender Conectado leva internet a 13 mil escolas rurais

O projeto Aprender Conectado integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), coordenada pelo Governo Federal, que prevê conectar 138 mi...

 Imagem de Freepik / DC Studio
Tecnologia Há 23 horas

Metodologia premiada aplica IoT à engenharia

Sistema desenvolvido pelo pesquisador Roger Flávio de Lima usa análise preditiva para prever anomalias com meses de antecedência e estimar a vida ú...

 Sabesp - Assessoria de Imprensa
Tecnologia Há 1 dia

M2M e AXIOMA firmam MOU com Sabesp para Medição Inteligente

Empresas firmam MOU com a Sabesp para o fornecimento de medidores inteligentes de água no estado de São Paulo.

 Divulgação Canon
Tecnologia Há 1 dia

Telefilme "Meu Avô Stanislau" estreia na Globo com produção Canon

Produção reforça a força do audiovisual brasileiro e a versatilidade do ecossistema Canon no set, da captação à entrega.

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
0.98 km/h Vento
30% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Cresol Há 2 minutos

Cresol destinou mais de R$ 11 milhões em projetos do Fundo Social em 2025
Turismo Há 14 minutos

Alta no turismo exterior eleva demanda por vistos
Agricultura Há 14 minutos

Governador lança Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais com investimento de quase R$ 18 milhões
Câmara Há 14 minutos

CPMI aprova pedidos de prisão e quebra de sigilos de servidores do INSS e de empresas
Geral Há 14 minutos

Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,27%
Euro
R$ 6,20 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,220,28 -9,67%
Ibovespa
183,236,70 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias