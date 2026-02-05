VBMC lança VBMCollege, plataforma gratuita para gestores

A VBMC Consultores anunciou o lançamento da VBMCollege, uma plataforma gratuita dedicada a gestores que buscam profissionalizar suas práticas de gestão. Desenvolvida com base em mais de 40 anos de atuação da empresa, que já gerou impacto financeiro de R$ 1,2 bilhão em soluções para clientes, a plataforma oferece acesso imediato a cursos completos com certificado, conteúdos práticos, ferramentas desenvolvidas com inteligência artificial (IA) e uma comunidade de líderes para networking e troca de experiências. O objetivo é fornecer ferramentas aplicáveis na gestão e tomada de decisões eficientes, especialmente em contextos de empresas de médio porte.

O desenvolvimento inclui treinamentos focados em temas como vendas, gestão de equipes e decisões gerenciais. Por exemplo, o módulo "Vendas Travadas? Descubra como empresas de sucesso alavancam seus resultados!" ensina estratégias para construir funis previsíveis e monitorar indicadores. Materiais como o manual "Fundamentos da Gestão de Vendas Eficaz" e "O Impacto das Decisões Gerenciais" fornecem checklists e playbooks prontos para uso. A comunidade permite troca de experiências entre gestores, enquanto uma call estratégica gratuita com consultores da VBMC oferece orientação personalizada.

O investimento em educação corporativa é um fator-chave para o desempenho das empresas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta a forte correlação entre treinamento de funcionários e a performance dos negócios, uma tendência que, segundo a Forbes Brasil, se intensifica para 2026 com a valorização de treinamentos online como ferramenta para retenção de talentos.

A plataforma atende gestores iniciantes e avançados, com conteúdos práticos extraídos de casos reais da VBMC. Funciona em dispositivos móveis e garante segurança de dados, sem necessidade de cartão de crédito para cadastro, apenas o nome e e-mail corporativo. Em um cenário em que a gestão profissionalizada ganha espaço, a VBMCollege é gratuita e focada em resultados imediatos, como a redução de "incêndios" operacionais e o aumento da autonomia das equipes.

Para saber mais, basta acessar a plataforma: www.vbmcollege.com.br. Mais informações sobre gestão empresarial estão disponíveis no site da VBMC Consultores.