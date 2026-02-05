Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela recebe cursos gratuitos do Programa Carretas do Saber

Iniciativa oferece qualificação técnica e amplia oportunidades de acesso ao mercado de trabalho

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações ASCOM Tenente Portela
05/02/2026 às 11h13
(Foto: Divulgação)

O município de Tenente Portela passa a oferecer cursos profissionalizantes gratuitos por meio do Programa Carretas do Saber, iniciativa voltada à qualificação da população e à ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho. A ação é realizada pelo SENAI, em parceria com o Sistema FIERGS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Estão disponíveis os cursos de Instalação de Sistemas Pneumáticos e Eletropneumáticos e Indústria 4.0, ambos com carga horária de 32 horas. As aulas ocorrem em unidades móveis totalmente equipadas, que possibilitam a integração entre teoria e prática em um ambiente moderno e adequado à formação técnica.

Com o objetivo de facilitar o acesso de trabalhadores e estudantes, as capacitações são ofertadas em turnos alternados, nos períodos da tarde e da noite. As vagas são limitadas e não há cobrança de taxa de inscrição.

As inscrições seguem abertas até o dia 27 de fevereiro e devem ser realizadas presencialmente na Central do Cidadão, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizada na Rua Luís Carlos Schepp, nº 142, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (55) 3551-1863.

 
(Foto: Divulgação)
