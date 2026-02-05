Região registra vários incêndios em poucos dias, incluindo Tenente Portela

Nos últimos dias, a região registrou uma sequência de ocorrências envolvendo incêndios e princípios de incêndio, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e acendendo um alerta sobre os riscos relacionados tanto a ações humanas quanto a acidentes domésticos. Os casos foram registrados em diferentes municípios e bairros, com situações variadas, mas que evidenciam a importância da prevenção e da rápida resposta das forças de emergência.

Em Santa Rosa, duas ocorrências chamaram a atenção. Na tarde de quarta-feira (4), um incêndio atingiu uma residência localizada no Bairro Glória, na Rua Bem Te Vi. As chamas se espalharam pelo imóvel, exigindo a atuação rápida do Corpo de Bombeiros, que deslocou duas viaturas para o local. O trabalho incluiu o combate direto ao fogo e o rescaldo, evitando que o incêndio se propagasse para casas vizinhas. Até o momento, não houve confirmação de feridos, e as causas do sinistro seguem sob apuração.

Ainda em Santa Rosa, outro incêndio foi registrado na noite da mesma quarta-feira, em uma residência situada na Rua Doutor João Freitas, atrás da Coleurb. O imóvel, que não possuía moradores fixos e era ocupado de forma irregular, teria sido incendiado após uma briga entre os ocupantes. As chamas quase atingiram uma casa vizinha, mas a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros evitou maiores danos. Três sargentos coordenaram a ação, conseguindo extinguir o fogo e conter um possível segundo foco. Ninguém ficou ferido, e as circunstâncias do caso serão investigadas.

Já no município de Descanso, na Linha Campinas, um princípio de incêndio foi registrado na noite de quarta-feira (4) em uma residência mista, de madeira e alvenaria. O incidente teve início na cozinha, após uma panela ser esquecida no fogão. Populares conseguiram controlar as chamas antes da chegada do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, de São Miguel do Oeste. Apesar de não haver feridos, o fogo causou danos no forro de PVC e deixou fuligem nas paredes. O morador foi orientado a manter o imóvel sem energia elétrica até a avaliação técnica.

Por fim, na tarde da última terça-feira, em Tenente Portela, os Bombeiros Voluntários atenderam uma ocorrência de incêndio no Loteamento Yucumã. O fogo começou após a queima de entulhos e se espalhou rapidamente pela vegetação próxima, oferecendo risco à área. A guarnição conseguiu controlar as chamas e evitar danos maiores. O caso reforçou o alerta das autoridades sobre os perigos da queima de lixo e entulhos, prática que pode resultar em incêndios de grandes proporções e ameaçar o meio ambiente e a segurança da população.

As ocorrências reforçam a necessidade de atenção redobrada, tanto em áreas urbanas quanto rurais, além da importância de acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros ao identificar qualquer sinal de incêndio ou situação de risco.













