Leite palestra no evento virtual Simecs Transforma em alusão ao Dia da Indústria

O governador Eduardo Leite foi um dos convidados, na tarde desta terça-feira (25/5), a palestrar no evento virtual Simecs Transforma, organizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) em alusão ao Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio.

“O governo do Rio Grande do Sul se fragilizou ao longo das últimas décadas por uma série de motivos, mas o Estado é forte economicamente, e o governo trabalha para se ajustar aos novos tempos e para dar mais condições de competitividade. Nos últimos dois anos, o Rio Grande do Sul conclui grandes façanhas, conseguimos superar discussões que antes se revelavam difíceis de avançar e, assim, damos provas de que temos condições de nos adaptarmos aos novos tempo. Confio que o ambiente de negócios vai melhorar muito. Somos fortes, a economia do Rio Grande do Sul é forte, e a indústria é um exemplo disso”, destacou o governador no quadro “Perspectivas do Estado do RS com olhar para a indústria”.

Em 2020, no Estado, a indústria respondeu por 47% do valor total de operações (Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) realizadas (R$ 362 bilhões do total de R$ 765,2 bilhões) e por 49% da arrecadação de ICMS (R$ 18,6 bilhões do total de R$ 38,1bilhões, em números atualizados pelo IPCA). Além disso, emprega cerca de 690 mil pessoas.

Leite ainda trouxe um panorama de todas as ações que foram empreendidas nos últimos dois anos com o intuito de reduzir os custos da máquina pública, como as reformas nas carreiras dos servidores e previdenciária, inclusive dos militares, e citou os processos de concessão e privatização de estatais que estão em andamento.

A palestra foi transmitida a associados do setor metal-mecânico. O Simecs abrange 17 municípios e representa 3,3 mil empresas, com 52 mil postos de trabalho. Além do governador, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb, foi convidado a palestrar, a partir das 15h30.

Também participaram do evento o presidente do Simecs, Paulo Antônio Spanholi, o vice-presidente de Relações de Trabalho, José Paulo Medeiros, e a diretora-executiva, Daiane Catuzzo.