CCT receberá a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio em audiência pública

Professora é responsável por pesquisa sobre medicamento que pode reverter lesão na medula e devolver movimentos - Foto: Divulgação

Reconhecida por sua pesquisa sobre recuperação de movimentos em pessoas com lesão medular, a professora Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), será recebida em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). O requerimento do convite foi aprovado nesta quarta-feira (4).

Segundo o requerimento( REQ 1/2026 - CCT )do senador Carlos Portinho (PL-RJ), a cientista tem uma longa dedicação à pesquisa da polilaminina, substância que mostrou resultados favoráveis quando aplicada em casos de lesão medular. O senador acrescenta que a pesquisa, atualmente em fase de avaliação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), enfrenta sérios entraves estruturais.

“Aburocracia excessiva, a lentidão nos processos regulatórios, o subfinanciamento das universidades públicas, as limitações legais para uso compassivo do medicamento e as dificuldades inerentes à interlocução entre a ciência, setor produtivo e Estado”,lamentou.

Ao ler o requerimento de Portinho, o senador Flávio Arns (PSB-PR)saudou a conquista da pesquisadora eacrescentou a demanda do reitor da UFRJ, Roberto Medronho, por “recursos perenes” para a área de ciência e tecnologia.

— Aaudiência pública seria para ela colocar o andamento da pesquisa, os desafios da pesquisa, e para colocarmos também o holofote sobre uma referência nacional e internacional nessa área.

Também o senador Izalci Lucas (PL-DF) alertou para a importância do requerimento.

— Muitos pesquisadores estão com dificuldade de tocar sua pesquisa em termos econômicos, muitos deles bancando com o próprio bolso a pesquisa. Então, é triste isso no país.

Ilha da Trindade

Outro requerimento aprovado ( REQ 51/2025 - CCT ) promove audiência pública sobre o projeto Expedição Arqueológica Ilha da Trindade. O requerimento de Flávio Arns menciona estudo sobre o último capitão pirata do século 19, conhecido como Pirata Zulmiro, que teria se estabelecido em Curitiba e deixado documentos e indícios materiais. Ele destaca o “elevado potencial de contribuição educacional, científica e social” do projeto de pesquisa.

Radiodifusão

A CCT ainda aprovouoitoprojetos que outorgam ou renovam autorizações de serviços de radiodifusão.A lista de projetos aprovados está no resultado da reunião .