Eleito para Comissão de Defesa do Consumidor, Clodoaldo Magalhães quer debater atuação de planos de saúde

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados elegeu para presidente o deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE). Ele disse que vai priorizar a relação dos consumidores com planos de saúde e citou como desafio as mudanças nas relações de consumo com as tecnologias digitais e a inteligência artificial.

"Minha atuação sempre foi defendendo as minorias e sei a importância da criação de cidadania no dia a dia que é o direito do consumidor, um espaço de vulnerabilidade nas relações", disse.

Perfil

Clodoaldo Magalhães é médico e exerce seu primeiro mandato como deputado federal. Ele exerceu quatro mandatos consecutivos como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde ingressou em 2006.