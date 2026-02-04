Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Metodologia premiada aplica IoT à engenharia

Sistema desenvolvido pelo pesquisador Roger Flávio de Lima usa análise preditiva para prever anomalias com meses de antecedência e estimar a vida ú...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/02/2026 às 17h34
Metodologia premiada aplica IoT à engenharia
Imagem de Freepik / DC Studio

O CEO e fundador da empresa de engenharia civil Montreal Construções, Roger Flávio de Lima, desenvolveu uma metodologia de sistemas de monitoramento baseados em internet das coisas (IoT, na sigla em inglês). O termo faz referência a objetos físicos conectados à internet que são capazes de coletar, enviar e receber dados, muitas vezes sem intervenção humana.

O sistema desenvolvido pelo profissional é aplicável à área de engenharia e infraestrutura, tendo sido premiado pelo Institution of Civil Engineers (ICE), do Reino Unido, em 2018. Ele se baseia em uma arquitetura de três camadas integradas: camada de aquisição (IoT Edge), camada de processamento e nuvem e camada de inteligência.

Roger Flávio de Lima, que também é doutor em Inteligência Artificial e IoT para Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP), explica que a camada de aquisição possui redes de sensores de sistemas microeletromecânicos (MEMS), acelerômetros e extensômetros de alta precisão que capturam vibrações, deformações e variações térmicas em milissegundos.

"Já na camada de processamento e nuvem, utilizamos infraestrutura em nuvem para inserção de grandes volumes de dados (Big Data), permitindo que informações de múltiplos ativos geograficamente dispersos sejam centralizadas para análise comparativa", explica.

"Na camada de inteligência, o diferencial central é o uso de algoritmos de aprendizado de máquina (Random Forest e SVM) treinados para identificar ‘assinaturas de falha’. O sistema não apenas reporta o estado atual, mas utiliza análise preditiva para estimar a vida útil remanescente do ativo e prever anomalias com meses de antecedência", acrescenta ele.

O profissional menciona alguns exemplos e casos de uso que demonstraram as funcionalidades da metodologia. Entre eles, está o Sistema de Gestão de Infraestrutura Urbana (UIMS) implementado na Prefeitura de São Paulo (SP).

Na Suzano S.A., empresa de papel e celulose, o especialista auxiliou no desenvolvimento do programa de Manutenção Preditiva 4.0, capaz de antecipar modos de falha em processos críticos da companhia.

"Como consultor estratégico, ajudei a Embraer a reduzir erros de produção em 30% e a ArcelorMittal a reduzir acidentes de trabalho em 25% por meio de protocolos de inteligência artificial (IA)", diz Roger Flávio de Lima, referindo-se a empresas que atuam, respectivamente, nos setores de produção aeroespacial e de aço.

Modernização como guia

O CEO da Montreal Construções comenta que, ao longo da sua carreira, se sentiu desafiado a transformar práticas tradicionais de construção em soluções tecnológicas de vanguarda. A motivação principal do especialista foi estabelecer novos marcos em infraestrutura inteligente e desenvolvimento urbano sustentável.

Com esse objetivo em mente, ele chegou à conclusão de que integrar IA e IoT era um caminho possível para chegar a uma gestão de construção orientada por dados. Roger Flávio de Lima diz que, apesar de o conceito não ser tão conhecido como o de IA, a IoT vem sendo cada vez mais utilizada em diferentes setores.

Até 2030, por exemplo, o mercado global dessa tecnologia deve chegar a um tamanho de US$ 2,65 trilhões (cerca de R$ 14 trilhões, na cotação atual). O montante é mais do que o US$ 1,18 trilhão (R$ 6,2 trilhões) estimado em 2023, aponta a consultoria de negócios Grand View Research.

"De forma geral, os modelos tradicionais são predominantemente reativos, dependendo de inspeções visuais que muitas vezes falham em detectar fadigas estruturais antes de ocorrerem problemas graves. A minha metodologia propõe resolver isso por meio do monitoramento em tempo real. A característica principal é que o sistema utiliza análise preditiva para prever anomalias com meses de antecedência e estimar a vida útil remanescente do ativo", declara Roger Flávio de Lima.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sabesp - Assessoria de Imprensa
Tecnologia Há 6 horas

M2M e AXIOMA firmam MOU com Sabesp para Medição Inteligente

Empresas firmam MOU com a Sabesp para o fornecimento de medidores inteligentes de água no estado de São Paulo.

 Divulgação Canon
Tecnologia Há 6 horas

Telefilme "Meu Avô Stanislau" estreia na Globo com produção Canon

Produção reforça a força do audiovisual brasileiro e a versatilidade do ecossistema Canon no set, da captação à entrega.

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 6 horas

Transição verde acelera automação das indústrias

Processo global de transformação rumo a uma economia mais sustentável e de baixo carbono, integra práticas ecológicas, tecnologias renováveis e efi...

 Imagem de Canva
Tecnologia Há 7 horas

Digitalização avança nos setores de RH no Brasil

Empresas investem em soluções digitais para garantir rastreabilidade, segurança jurídica e maior controle de documentos

 Imagem feita com IA Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Falhas em taxas afetam PMEs que usam maquininhas

Diante do crescimento dos pagamentos eletrônicos, a falta de controle sobre taxas de maquininhas se torna um risco silencioso para o varejo. Especi...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
28° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 16 minutos

Mesmo com medida protetiva, mulher é vítima de feminicídio no Rio
Geral Há 16 minutos

SP: incêndio atinge comunidade em Santos
Política Há 1 hora

Não há mais razão para manter escala 6x1 e jornada de 44h, diz senador
Educação Há 1 hora

Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
Economia Há 1 hora

Rotas de integração no continente podem reduzir custos comerciais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,20 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 404,939,23 -0,45%
Ibovespa
181,708,23 pts -2.14%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias