M2M e AXIOMA firmam MOU com Sabesp para Medição Inteligente

Empresas firmam MOU com a Sabesp para o fornecimento de medidores inteligentes de água no estado de São Paulo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/02/2026 às 15h48
Sabesp - Assessoria de Imprensa

A M2M, empresa brasileira especializada em soluções de Internet das Coisas (IoT) para Utilities e cidades inteligentes, e a AXIOMA Metering, fornecedora global de medidores ultrassônicos, anunciam a assinatura de um MOU (memorando de entendimento) com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para fornecerem 600 mil medidores inteligentes de água para as cidades de São Paulo e de São José dos Campos.

A formalização ocorreu durante encontro realizado em São Paulo no dia 14 de janeiro de 2026, e marca um avanço relevante na modernização da gestão hídrica da maior companhia de saneamento do país.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a precisão da medição, reduzir perdas, detectar vazamentos e gerar dados qualificados para apoiar decisões operacionais e estratégicas, projeto que pode ser considerado um dos maiores projetos AMI de água no mundo, englobando mais de 4 milhões de medidores, que devem ser implementados até o final de 2029.

A M2M e a AXIOMA fornecerão medidores ultrassônicos inteligentes com comunicação NBIOT e recursos de redução de perdas embarcados. "O projeto unirá as expertises da Axioma Metering em medidores ultrassônicos e da M2M em conectividade, integração IoT e plataformas de gestão, garantindo escalabilidade, confiabilidade e comunicação segura para grandes volumes de dispositivos", compartilha Felipe Fulgêncio, CEO da M2M.

A implantação da medição inteligente tem como meta ampliar a visibilidade sobre o consumo horário de água, tanto para a Sabesp quanto para seus clientes, além de permitir a identificação de anomalias e vazamentos em prazos mais curtos. Com a realização de balanços hídricos mais ágeis e precisos, espera-se maior eficiência na gestão das redes de distribuição, em um contexto em que o Brasil ainda apresenta elevados índices de perdas de água.

Com mais de 20 anos de atuação em soluções para infraestrutura urbana, a M2M amplia sua presença no setor de saneamento, aplicando o mesmo modelo já consolidado em seus projetos de iluminação pública inteligente: medir com precisão para gerenciar com eficiência.

A parceria com a AXIOMA reforça o alinhamento da M2M com padrões internacionais de qualidade e inovação, trazendo ao mercado brasileiro tecnologias já consolidadas em projetos de Smart Metering ao redor do mundo. "Temos a honra de participar deste projeto com a M2M, fortalecendo a nossa parceria e entregando para a Sabesp uma solução de ponta que promoverá uma transformação real para as cidades envolvidas", relata Ignas Vosylius, CEO da AXIOMA.

O acordo com a Sabesp contribui para posicionar São Paulo entre as iniciativas de adoção de soluções avançadas de medição inteligente e reforça a atuação da M2M e da Axioma na digitalização do setor de saneamento.

