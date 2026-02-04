Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
Coronel Bicaco:: SMEC abre prazo para estudantes se inscreverem no auxílio transporte

Podem se inscrever alunos de cursos técnicos, profissionalizantes, graduações, pós-graduações e supletivos. Para mais informações, entre em contato com a SMEC.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco
04/02/2026 às 15h43
Coronel Bicaco:: SMEC abre prazo para estudantes se inscreverem no auxílio transporte
Foto: Ascom Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) receberá, até 27 de fevereiro, inscrições para o auxílio transporte. O programa disponibiliza recursos financeiros a estudantes que frequentam instituições de ensino fora de Coronel Bicaco.

No momento da inscrição, é obrigatório apresentar cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade; CPF; comprovante de matrícula e/ou frequência; requerimento solicitando o auxílio transporte; comprovante de residência atualizado e título de eleitor (quando possuir).

Podem se inscrever alunos de cursos técnicos, profissionalizantes, graduações, pós-graduações e supletivos. Para mais informações, entre em contato com a SMEC.

 A seguir, estão disponíveis para download os documentos necessários para efetuar a inscrição:

 – Documentos

 – Ficha cadastral

 – Declaração

 – Autorização

DENGUE
