Coronel Bicaco:: SMEC abre prazo para estudantes se inscreverem no auxílio transporte

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) receberá, até 27 de fevereiro, inscrições para o auxílio transporte. O programa disponibiliza recursos financeiros a estudantes que frequentam instituições de ensino fora de Coronel Bicaco.

No momento da inscrição, é obrigatório apresentar cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade; CPF; comprovante de matrícula e/ou frequência; requerimento solicitando o auxílio transporte; comprovante de residência atualizado e título de eleitor (quando possuir).

Podem se inscrever alunos de cursos técnicos, profissionalizantes, graduações, pós-graduações e supletivos. Para mais informações, entre em contato com a SMEC.

A seguir, estão disponíveis para download os documentos necessários para efetuar a inscrição:

– Documentos

– Ficha cadastral

– Declaração

– Autorização

