Telefilme "Meu Avô Stanislau" estreia na Globo com produção Canon

Produção reforça a força do audiovisual brasileiro e a versatilidade do ecossistema Canon no set, da captação à entrega.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/02/2026 às 15h28
Telefilme
Divulgação Canon

Estreou no dia 2 de fevereiro (segunda-feira), no "Tela Quente" da TV Globo, o telefilme "Meu Avô Stanislau", produzido pela GP7 Cinema e rodado em Prudentópolis (PR), região reconhecida por suas raízes ucranianas. O longa, que contou com os trabalhos do diretor de fotografia João Castelo Branco ABC, foi gravado em RAW utilizando a nova EOS C400 como câmera principal, em conjunto com a EOS C80 e a híbrida EOS R5 Mark II.

"Meu Avô Stanislau" é um telefilme que aborda pertencimento, afetos e a reconexão entre gerações, tendo como pano de fundo a cultura ucraniana local e o contraste entre vida real e mundo virtual.

A direção é assinada por Guto Pasko, cineasta com extensa trajetória e uma relação pessoal com Prudentópolis, que ajudou a guiar a escolha do território como eixo central do filme. Uma das sequências de maior destaque envolve uma festa ucraniana, pensada como encontro entre gerações e tradições, com elementos de artesanato, culinária e participação de grupos folclóricos locais, reforçando o caráter cultural da obra.

"A escolha pelos equipamentos partiu da direção de fotografia, visando atender aos rigores técnicos da TV aberta sem sacrificar a mobilidade exigida pelas locações acidentadas do interior do Paraná", afirma João Castelo Branco, ABC.

Para o diretor de fotografia, João Castelo Branco, a uniformidade entre as câmeras foi decisiva. "A linha da Canon EOS Cinema foi escolhida após uma análise objetiva de operação em campo: ergonomia e balanceamento do rig, massa total do kit, modularidade para reconfiguração rápida, confiabilidade do sistema e custo total de operação. Trabalhar com um equipamento leve, modular e estável fez diferença todos os dias", explica. A produção utilizou lentes Canon Flex Zoom e Primes CN-R, além de monitoração com o Canon DP-V1830.

"Para a GP7 Cinema, a confiabilidade técnica é tão importante quanto o roteiro. Filmar em locações reais exige equipamentos que não falhem e que entreguem a qualidade que o Grupo Globo exige. O conjunto óptico e as câmeras nos deram essa segurança", comenta Guto Pasko, diretor e produtor, sócio-fundador da GP7 Cinema de Curitiba.

"Ver a tecnologia da Canon, desde a C400 até a R5 Mark II, sendo utilizada de forma integrada em uma produção nacional deste porte, reforça nosso compromisso com o mercado audiovisual brasileiro. É a prova de que nossas soluções oferecem a versatilidade necessária para contar histórias locais com qualidade de cinema global", pondera o gerente da área de Imagem da Canon do Brasil, Fábio Zuccaratto.

Serviço

  • Obra: telefilme "Meu Avô Stanislau"
  • Produção: GP7 Cinema (sob encomenda da TV Globo)​
  • Direção: Guto Pasko
  • Estreia: 2 de fevereiro de 2026 (segunda-feira)
  • Onde: TV Globo (Tela Quente)

Ficha técnica (destaques)

  • Roteiro: Gil Marcel Cordeiro
  • Direção: Guto Pasko
  • Produção: Andreia Kaláboa e Guto Pasko
  • Diretor Assistente: Amarildo Martins
  • Direção de Arte: Isabela Bittencourt
  • Direção de Fotografia: João Castelo Branco
  • Diretora de Produção: Sandra Costa
  • Som Direto: Roberto Oliveira
  • Montagem: Lucas Cesario Pereira
  • Supervisor de VFX: Bruno Wotroba
  • Trilha Original: Grace Torres e Lilian Nakahodo
  • Designer de Som: Ulisses Galetto
  • Colorista: Rodrigo Bodstein
  • Coordenador de Pós: Rafael Lopes
  • Motion Designer: Lilian Doring
  • Supervisor Artístico: Fred Mayrink

Captação: produção gravada 100% com equipamentos Canon Cinema EOS

