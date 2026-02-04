Telefilme "Meu Avô Stanislau" estreia na Globo com produção Canon

Estreou no dia 2 de fevereiro (segunda-feira), no "Tela Quente" da TV Globo, o telefilme "Meu Avô Stanislau", produzido pela GP7 Cinema e rodado em Prudentópolis (PR), região reconhecida por suas raízes ucranianas. O longa, que contou com os trabalhos do diretor de fotografia João Castelo Branco ABC, foi gravado em RAW utilizando a nova EOS C400 como câmera principal, em conjunto com a EOS C80 e a híbrida EOS R5 Mark II.

"Meu Avô Stanislau" é um telefilme que aborda pertencimento, afetos e a reconexão entre gerações, tendo como pano de fundo a cultura ucraniana local e o contraste entre vida real e mundo virtual.

A direção é assinada por Guto Pasko, cineasta com extensa trajetória e uma relação pessoal com Prudentópolis, que ajudou a guiar a escolha do território como eixo central do filme. Uma das sequências de maior destaque envolve uma festa ucraniana, pensada como encontro entre gerações e tradições, com elementos de artesanato, culinária e participação de grupos folclóricos locais, reforçando o caráter cultural da obra.

"A escolha pelos equipamentos partiu da direção de fotografia, visando atender aos rigores técnicos da TV aberta sem sacrificar a mobilidade exigida pelas locações acidentadas do interior do Paraná", afirma João Castelo Branco, ABC.

Para o diretor de fotografia, João Castelo Branco, a uniformidade entre as câmeras foi decisiva. "A linha da Canon EOS Cinema foi escolhida após uma análise objetiva de operação em campo: ergonomia e balanceamento do rig, massa total do kit, modularidade para reconfiguração rápida, confiabilidade do sistema e custo total de operação. Trabalhar com um equipamento leve, modular e estável fez diferença todos os dias", explica. A produção utilizou lentes Canon Flex Zoom e Primes CN-R, além de monitoração com o Canon DP-V1830.

"Para a GP7 Cinema, a confiabilidade técnica é tão importante quanto o roteiro. Filmar em locações reais exige equipamentos que não falhem e que entreguem a qualidade que o Grupo Globo exige. O conjunto óptico e as câmeras nos deram essa segurança", comenta Guto Pasko, diretor e produtor, sócio-fundador da GP7 Cinema de Curitiba.

"Ver a tecnologia da Canon, desde a C400 até a R5 Mark II, sendo utilizada de forma integrada em uma produção nacional deste porte, reforça nosso compromisso com o mercado audiovisual brasileiro. É a prova de que nossas soluções oferecem a versatilidade necessária para contar histórias locais com qualidade de cinema global", pondera o gerente da área de Imagem da Canon do Brasil, Fábio Zuccaratto.

Serviço

Obra: telefilme "Meu Avô Stanislau"

Produção: GP7 Cinema (sob encomenda da TV Globo)​

Direção: Guto Pasko

Estreia: 2 de fevereiro de 2026 (segunda-feira)

Onde: TV Globo (Tela Quente)

Ficha técnica (destaques)

Roteiro: Gil Marcel Cordeiro

Direção: Guto Pasko

Produção: Andreia Kaláboa e Guto Pasko

Diretor Assistente: Amarildo Martins

Direção de Arte: Isabela Bittencourt

Direção de Fotografia: João Castelo Branco

Diretora de Produção: Sandra Costa

Som Direto: Roberto Oliveira

Montagem: Lucas Cesario Pereira

Supervisor de VFX: Bruno Wotroba

Trilha Original: Grace Torres e Lilian Nakahodo

Designer de Som: Ulisses Galetto

Colorista: Rodrigo Bodstein

Coordenador de Pós: Rafael Lopes

Motion Designer: Lilian Doring

Supervisor Artístico: Fred Mayrink

Captação: produção gravada 100% com equipamentos Canon Cinema EOS