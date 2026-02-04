Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
Digitalização avança nos setores de RH no Brasil

Empresas investem em soluções digitais para garantir rastreabilidade, segurança jurídica e maior controle de documentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/02/2026 às 14h43
Digitalização avança nos setores de RH no Brasil
Imagem de Canva

A digitalização dos processos de Recursos Humanos (RH) no Brasil tem avançado de forma consistente nos últimos anos, impulsionada pela necessidade de maior eficiência, segurança jurídica e controle sobre dados e documentos. Embora áreas como controle de jornada, folha de pagamento e gestão de pessoas já estejam amplamente digitalizadas, ainda há espaço para evolução em pontos críticos como formalização documental, assinaturas e rastreabilidade de processos.

Segundo dados da Sólides, 25% das empresas brasileiras já utilizam automação de RH, principalmente em processos de recrutamento e seleção. Além disso, 54% das organizações esperavam adicionar ou atualizar suas soluções tecnológicas até 2025, demonstrando que a digitalização é uma prioridade estratégica.

A pesquisa também mostra que 30% dos profissionais de RH acreditam que a automação ajuda a reduzir vieses no processo de contratação, enquanto 46% desejam mais recursos para identificar e corrigir tais vieses nas ferramentas utilizadas.

No cenário internacional, a tendência é igualmente robusta. De acordo com levantamento da Fortune Business Insights, o mercado global de tecnologia para RH deve alcançar US$ 81,84 bilhões até 2032, refletindo o crescimento da demanda por soluções que integrem gestão de pessoas, dados e processos em escala.

Para José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, os principais fatores que impulsionam as empresas brasileiras a adotarem soluções digitais de gestão de pessoas estão ligados à busca por eficiência operacional, redução de custos administrativos e conformidade legal.

"A complexidade da legislação trabalhista brasileira exige maior controle e organização dos dados, o que torna as soluções digitais um apoio fundamental para mitigar riscos e dar mais segurança às empresas", afirma.

A digitalização também contribui diretamente para a rastreabilidade dos processos. Fernandes explica que cada etapa passa a ser registrada de forma automática e estruturada, incluindo quem criou o documento, quem visualizou, quem assinou, quando e em que contexto. "Essa rastreabilidade elimina ambiguidades, reduz erros manuais e oferece uma visão clara e auditável de todo o ciclo de vida dos documentos e decisões de RH", destaca.

Rastreabilidade como pilar da segurança jurídica

A segurança jurídica é outro ponto central da digitalização. O executivo ressalta que a rastreabilidade garante que os documentos não sejam alterados e que todas as interações fiquem registradas, oferecendo provas consistentes em auditorias, fiscalizações ou eventuais litígios trabalhistas.

"Soluções que utilizam mecanismos de integridade, como hashcode, reforçam ainda mais a autenticidade e a validade legal dos documentos", frisa.

Segundo Fernandes, os ganhos práticos para as empresas são imediatos, já que a digitalização reduz o tempo gasto com tarefas administrativas, elimina retrabalho, aumenta a visibilidade sobre pendências e processos em curso e melhora a comunicação com os colaboradores.

"No dia a dia, o RH passa a atuar de forma mais estratégica, com menos foco operacional e maior capacidade de análise e tomada de decisão", informa.

Integração com práticas de Workforce Management

De acordo com o vice-presidente da SISQUAL® WFM, a modernização dos processos de RH está diretamente ligada às práticas de Workforce Management, que têm como base dados confiáveis, processos integrados e decisões em tempo real.

"Quando a formalização documental faz parte do próprio fluxo de WFM, as empresas ganham coerência operacional, controle e transparência em toda a gestão da força de trabalho. É o que acontece com o SISQUAL® E-Sign, solução que integra na própria ferramenta a emissão em massa de espelhos de ponto, autorizações e acordos", exemplifica.

Nesse contexto, a empresa atua como parceira estratégica das organizações, oferecendo uma plataforma integrada que conecta gestão de jornada, processos de RH e formalização documental.

"Com soluções como o SISQUAL® E-Sign, nosso objetivo é apoiar a eliminação de etapas manuais, garantir rastreabilidade, segurança e conformidade legal, e ajudar as empresas a evoluir para um modelo de gestão mais digital, eficiente e sustentável", conclui Fernandes.

Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
