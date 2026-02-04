Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Falhas em taxas afetam PMEs que usam maquininhas

Diante do crescimento dos pagamentos eletrônicos, a falta de controle sobre taxas de maquininhas se torna um risco silencioso para o varejo. Especi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/02/2026 às 14h28
Falhas em taxas afetam PMEs que usam maquininhas
Imagem feita com IA Freepik

Auditores financeiros alertam que empresas do varejo registram prejuízos anuais decorrentes da falta de controle sobre cobranças de taxas em transações com cartões. O problema ocorre em operações realizadas por meio de maquininhas, envolve erros como divergências em taxas contratadas e antecipações não autorizadas e afeta principalmente micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), impactando diretamente a receita mensal e a margem de lucro desses negócios.

Análises e estudos recentes apontam que essas falhas estão relacionadas à ausência de auditoria sistemática e à dependência de processos manuais de conciliação. O crescimento do mercado de pagamentos eletrônicos, aliado ao aumento do volume de transações, intensifica a necessidade de automação para garantir maior controle financeiro e reduzir perdas operacionais.

A análise da Audtax, publicada em 2023, indica falhas em operações de maquininhas de cartão que geram prejuízos, como erros de cobrança de taxa e antecipações não autorizadas em adquirentes. Os vouchers de alimentação e refeição apresentam taxas mais elevadas e maior incidência de discrepâncias.​

A conciliação manual, adotada por muitas micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), contribui para divergências não detectadas. "Sem triangulação de dados entre vendas, operadoras e bancos, as divergências passam despercebidas, impactando a margem de lucro", afirma Tiago Anjos, Product Owner do Grupo Skill, com experiência em gestão de pagamentos eletrônicos.​

Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o SPC Brasil aponta que 41% dos consumidores brasileiros sofreram golpes financeiros ou tentativas de fraude entre maio de 2024 e 2025, o equivalente a cerca de 15,5 milhões de pessoas. Entre as ocorrências mais comuns estão clonagens de cartões, transferências indevidas e pagamentos por produtos ou serviços não entregues, cenário que reforça os riscos associados às transações eletrônicas e a importância de mecanismos de controle e auditoria.

O Banco Central, em relatório sobre o sistema de pagamentos de 2025, registra crescimento no mercado de pagamentos eletrônicos e destaca a necessidade de automação em auditorias. No primeiro semestre de 2025, as transações de pagamento cresceram em quantidade.

O Conciliador de Cartões do Grupo Skill, por exemplo, integra APIs multi-adquirentes e triangulação de dados para auditoria. Além disso, empresas que implementam auditoria automatizada reportam redução de discrepâncias, conforme Tiago Anjos, Product Owner do Grupo Skill.​

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que 56% das MPMEs usam maquininhas de cartão, com aumento de 17 pontos percentuais nos últimos cinco anos até 2021.

Apesar de a pesquisa não especificar a proporção de empresas que realizam auditorias regulares, a ausência de controle sistemático sobre as taxas de maquininhas pode impactar negócios com elevado volume de transações. Nesse contexto, soluções de conciliação e auditoria automatizada, que integram ERP, operadoras e instituições financeiras, são utilizadas para possibilitar a verificação das taxas aplicadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sabesp - Assessoria de Imprensa
Tecnologia Há 2 horas

M2M e AXIOMA firmam MOU com Sabesp para Medição Inteligente

Empresas firmam MOU com a Sabesp para o fornecimento de medidores inteligentes de água no estado de São Paulo.

 Divulgação Canon
Tecnologia Há 2 horas

Telefilme "Meu Avô Stanislau" estreia na Globo com produção Canon

Produção reforça a força do audiovisual brasileiro e a versatilidade do ecossistema Canon no set, da captação à entrega.

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Transição verde acelera automação das indústrias

Processo global de transformação rumo a uma economia mais sustentável e de baixo carbono, integra práticas ecológicas, tecnologias renováveis e efi...

 Imagem de Canva
Tecnologia Há 3 horas

Digitalização avança nos setores de RH no Brasil

Empresas investem em soluções digitais para garantir rastreabilidade, segurança jurídica e maior controle de documentos

 Imagem de Freepik/DC Studio
Tecnologia Há 3 horas

Abaccus desenvolve soluções de automação para seguradoras

Jonatas Felix, CPTO e co-founder da Abaccus, explica que gargalos em processos de subscrição, precificação e operação são comuns em seguradoras. El...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
32° Sensação
3.62 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso
Eleições 2026 Há 1 hora

TSE autoriza prorrogação do horário das inserções nacionais de propaganda partidária em emissoras de rádio e TV
Nota Fiscal Há 1 hora

Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês
Entretenimento Há 1 hora

GA.MA Italy cria reality de beleza com IA
PIX Há 1 hora

Novas regras de combate a golpes via Pix começam a valer; saiba como o dinheiro vai ser rastreado e devolvido para as vítimas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,20%
Euro
R$ 6,20 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 408,400,30 -4,00%
Ibovespa
180,932,10 pts -2.55%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias