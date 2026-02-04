Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Abaccus desenvolve soluções de automação para seguradoras

Jonatas Felix, CPTO e co-founder da Abaccus, explica que gargalos em processos de subscrição, precificação e operação são comuns em seguradoras. El...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/02/2026 às 14h13
Abaccus desenvolve soluções de automação para seguradoras
Imagem de Freepik/DC Studio

Em um cenário no qual o mercado de seguros projeta uma expansão de 8% para 2026, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), é comum que os negócios busquem inovações tecnológicas a fim de otimizar resultados. A Abaccus está entre as empresas que oferecem soluções para esse setor, atuando com automação de cálculos complexos por meio de três produtos integrados: Abaccus Pricing, Abaccus Payouts e Abaccus Insurance.

Como explica Jonatas Felix, CPTO e co-founder da Abaccus, é comum que seguradoras enfrentem gargalos nos processos de subscrição, precificação e atendimento padronizado em todos os canais. Essas etapas são consideradas fundamentais para o funcionamento do negócio e, em termos simples, definem quem pode ser segurado, por quanto e como o seguro funciona no dia a dia.

"Os principais gargalos estão diretamente ligados à fragmentação das regras de negócio e à dependência excessiva de processos manuais. Em muitas seguradoras, critérios de aceitação, cálculos e políticas estão espalhados em múltiplos sistemas, planilhas e códigos, o que gera inconsistências, retrabalho e dificuldade de governança", afirma Felix.

Outro ponto destacado pelo executivo é que boa parte das decisões ainda depende de intervenção humana, mesmo quando os critérios são claros e repetitivos. Isso pode limitar a escala, aumentar o risco de erro e tornar a operação pouco resiliente em momentos de pico de demanda, diz ele.

"A Abaccus atua centralizando regras, critérios e cálculos em uma camada única de decisão, desacoplada dos sistemas transacionais. Na prática, isso pode significar que toda lógica de subscrição e precificação passa a ser definida, versionada e gerenciada em um motor de decisão, acessível às áreas de negócio e plenamente auditável", descreve Felix.

A automação é uma realidade não apenas no setor de seguros, mas em todos os setores da economia. No Brasil, 78% das empresas já investiram em ferramentas de automação de processos de negócios, de acordo com uma pesquisa da OTRS Group repercutida pelo site Consumidor Moderno.

A funcionalidade da adoção de plataformas de automação é, segundo o CPTO da Abaccus, a eliminação da duplicidade de regras entre canais, redução da dependência da área de tecnologia da informação (TI) e a aplicação das decisões em toda a operação da seguradora.

Ele acrescenta que os ganhos mais imediatos costumam aparecer nas etapas de cotação, aceitação e emissão, nas quais há alto volume de decisões repetitivas e impacto direto na experiência do cliente.

Além disso, áreas como atendimento ao cliente (SAC) e operações percebem rapidamente a redução de inconsistências, já que preços, critérios e decisões passam a ser os mesmos em todos os canais. Isso tem potencial de diminuir conflitos, reclamações e necessidade de correções manuais.

"A automação elimina a variabilidade humana em decisões que deveriam ser objetivas. Quando regras claras e auditáveis executam a tomada de decisão, o risco de erro operacional cai. Além disso, ao centralizar as regras, evita-se que ajustes sejam feitos parcialmente ou de forma divergente entre sistemas, o que é uma das principais fontes de retrabalho no mercado segurador. O resultado pode ser uma operação mais previsível, estável e escalável", ressalta Felix.

Para exemplificar, o especialista cita o caso de um cliente atendido pela Abaccus, uma empresa do ramo de seguros na qual a centralização das regras contribuiu para um ganho de 70% em eficiência. A seguradora registrou melhorias em outras duas frentes ao adotar a automação nos seus processos.

"Houve ganhos no tempo de resposta, já que mudanças em regras e critérios passaram a ser implementadas de forma mais rápida. Foi possível trazer também maior consistência, buscando garantir que as decisões fossem aplicadas de maneira uniforme em todos os canais", detalha.

A plataforma da Abaccus disponibiliza APIs para conexão com agentes de Inteligência Artificial (IA), com objetivo de tornar os processos de cotação, análise de risco, vistoria prévia e análise de sinistros prontos para integração com os assistentes virtuais.

Para saber mais, basta acessar o site da Abaccus: https://abaccus.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sabesp - Assessoria de Imprensa
Tecnologia Há 2 horas

M2M e AXIOMA firmam MOU com Sabesp para Medição Inteligente

Empresas firmam MOU com a Sabesp para o fornecimento de medidores inteligentes de água no estado de São Paulo.

 Divulgação Canon
Tecnologia Há 2 horas

Telefilme "Meu Avô Stanislau" estreia na Globo com produção Canon

Produção reforça a força do audiovisual brasileiro e a versatilidade do ecossistema Canon no set, da captação à entrega.

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Transição verde acelera automação das indústrias

Processo global de transformação rumo a uma economia mais sustentável e de baixo carbono, integra práticas ecológicas, tecnologias renováveis e efi...

 Imagem de Canva
Tecnologia Há 3 horas

Digitalização avança nos setores de RH no Brasil

Empresas investem em soluções digitais para garantir rastreabilidade, segurança jurídica e maior controle de documentos

 Imagem feita com IA Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Falhas em taxas afetam PMEs que usam maquininhas

Diante do crescimento dos pagamentos eletrônicos, a falta de controle sobre taxas de maquininhas se torna um risco silencioso para o varejo. Especi...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
32° Sensação
3.62 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso
Eleições 2026 Há 1 hora

TSE autoriza prorrogação do horário das inserções nacionais de propaganda partidária em emissoras de rádio e TV
Nota Fiscal Há 1 hora

Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês
Entretenimento Há 1 hora

GA.MA Italy cria reality de beleza com IA
PIX Há 1 hora

Novas regras de combate a golpes via Pix começam a valer; saiba como o dinheiro vai ser rastreado e devolvido para as vítimas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,20%
Euro
R$ 6,20 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 408,400,30 -4,00%
Ibovespa
180,932,10 pts -2.55%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias