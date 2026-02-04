Avança acordo de defesa entre Brasil e Eslovênia

O projeto que trata do acordo foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e segue para o Plenário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O projeto de decreto legislativo que trata do acordo de cooperação entre Brasil e Eslovênia na área da defesa foi aprovado nesta quarta-feira (4) na Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE). Agora a matéria segue para votação no Plenário da Casa.

O projeto ( PDL 293/2024 ) teve como relator o senador Sergio Moro (União-PR), que apresentou parecer favorável ao texto . Durante a reunião da CRE, o parecer foi lido pela senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Esse acordo internacional prevê ações relacionadas à compra e venda de produtos de defesa; pesquisa e desenvolvimento; e intercâmbio de conhecimento; entre outras.

Em seu parecer, Moro afirma que a parceria aproxima o Brasil de “um país estrategicamente localizado no centro da Europa”. Também diz que o acordo é relevante, "dada a crescente inserção do nosso país no cenário global, que se tem mostrado cada vez mais instável e propenso a tensões geopolíticas".

Além disso, o senador defende a diversificação dos parceiros do Brasil em produtos de defesa, "tendo em vista a dificuldade de desenvolvimento autônomo desse tipo de tecnologia" e do risco de "se confiar em apenas um ou poucos parceiros internacionais" nessa área.

O Brasil assinou o acordo em 2023. No entanto, o documento precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional (o texto já passou pela Câmara dos Deputados) para que o presidente da República confirme sua adesão e insira o tratado na legislação brasileira.