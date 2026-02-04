Gestão de tempo otimiza operações empresariais

A gestão de tempo e o controle de horas emergem como componentes estratégicos no ambiente corporativo atual, especialmente com a consolidação do trabalho remoto e híbrido. A falta de um acompanhamento estruturado das horas trabalhadas tende a impactar negativamente a produtividade, com possíveis atrasos em projetos, sobrecarga de equipes e interrupções no fluxo de trabalho. De acordo com a Harvard Business Review, uma abordagem estruturada para o gerenciamento do tempo é essencial para melhorar a eficácia das equipes e alinhar prioridades com os objetivos organizacionais.

Pesquisas recentes indicam que a ausência de uma gestão eficaz impacta negativamente a produtividade organizacional. Segundo um relatório da Asana (2025), a implementação de estratégias e táticas de gestão de tempo é fundamental para que profissionais consigam priorizar tarefas de alto impacto e reduzir distrações no cotidiano corporativo. Complementando essa visão, um artigo publicado no blog da TOTVS destaca que a gestão de tempo é um diferencial estratégico que permite a redução de custos operacionais e uma tomada de decisão mais assertiva, auxiliando as empresas a manterem a competitividade no mercado.

Nesse contexto, soluções digitais especializadas ganham espaço. Um exemplo de plataforma disponível no mercado é o Ponctual, que permite o monitoramento preciso de horas trabalhadas, auxiliando a alocação de recursos e a geração de relatórios para a tomada de decisões estratégicas. Além de apoiar gestores na organização das jornadas, a solução contribui para o cumprimento de exigências legais relacionadas ao trabalho, fortalecendo a transparência e a confiabilidade dos processos.

Marcelo Rosa, CTO da T2S, empresa de tecnologia que utiliza ferramentas de gestão de tempo, afirma: "Plataformas como o Ponctual são aliadas da produtividade, pois foram desenvolvidas para auxiliar empresas no registro de horas e na gestão estratégica do tempo. O sistema organiza a visualização por colaborador, setor e projeto, o que contribui para a redistribuição de tarefas e o acompanhamento da carga de trabalho. Esse tipo de organização operacional tem sido adotado por empresas que atuam em modelos híbridos e remotos, nos quais o monitoramento da alocação de tempo requer maior controle sobre os dados das atividades realizadas".

Empresas e trabalhadores ainda enfrentam desafios significativos na adoção de práticas eficazes de controle de horas. Segundo artigo da Ponto Tecnologia (2024), distrações digitais, sobreposição de tarefas e resistência cultural à supervisão dificultam a implementação de novos métodos de gestão do tempo. Já "A ascensão do trabalho flexível" (Ponto Tecnologia, 2025) reforça que a tecnologia pode mitigar esses obstáculos, mas sua adoção eficaz requer adaptação cultural, treinamento adequado e integração com outras plataformas corporativas.

Em avaliação recente, gestores que implementaram o Ponctual em suas rotinas apontaram maior clareza na distribuição de atividades e ganhos na gestão de jornadas. Segundo Rodrigo Salgado, diretor-executivo da T2S e de startups como Relpz, HRelper, EvoluRP e DataRecintos, detalha como ocorre o acompanhamento das atividades nas empresas que utilizam o Ponctual: "A plataforma nos permite acompanhar, em tempo real, quem está atuando em qual tarefa. Além disso, os indicadores de performance das atividades são gerados automaticamente, com alertas quando a previsão de conclusão ou o esforço previsto apresentarem probabilidade de desvio. O controle de horas é utilizado nas medições dos serviços com os clientes e oferece dados organizados sobre a distribuição do esforço entre as diferentes atividades do projeto", detalha.

A digitalização dos processos de gestão de tempo tem o potencial de transformar a cultura organizacional ao promover maior eficiência e responsabilidade. Relatórios da McKinsey & Company (2025) indicam que o uso de plataformas digitais, impulsionadas por tendências como IA generativa e automação avançada, fornece dados precisos para gestores e colaboradores, ampliando a capacidade de análise e promovendo uma cultura de resultados.

As perspectivas para o futuro apontam para a integração de inteligência artificial e automação em sistemas de gestão de tempo. De acordo com o relatório da NTT Data Brasil (2025), cinco tendências tecnológicas aceleradas pela IA generativa — incluindo automação inteligente, colaboração humana-máquina e foco em sustentabilidade — impulsionarão um crescimento acelerado no setor, impulsionado pela busca por bem-estar dos colaboradores e produtividade sustentável, transformando a forma como as organizações geram valor para acionistas, consumidores e meio ambiente. Nesse cenário, soluções como o Ponctual refletem um movimento global e nacional de transformação da gestão de tempo, consolidando-se como ferramentas estratégicas para empresas em diferentes setores.