Cinco municípios do Norte do Estado recebem veículos da Operação Terra Forte

Cinco municípios da região incluindo Frederico Westphalen, Pinheirinho do Vale e mais 3 municípios foram contemplados para reforçar ações de assistência técnica e extensão rural

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Emater/RS-ASCAR
04/02/2026 às 11h15
(Foto: Divulgação Emater/RS-ASCAR)

Cinco municípios da região administrativa da Emater/RS-ASCAR de Frederico Westphalen receberam, na terça-feira (3), novos veículos que serão utilizados na execução da Operação Terra Forte, iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar no Rio Grande do Sul.

Foram beneficiados os municípios de Alpestre, Barra Funda, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Pinheirinho do Vale. Os automóveis passam a integrar a estrutura de trabalho das equipes de extensionistas da Emater/RS-ASCAR, ampliando o suporte às ações de assistência técnica e extensão rural desenvolvidas junto aos agricultores gaúchos.

A Operação Terra Forte é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e executada pela Emater/RS-ASCAR. A iniciativa tem como foco a recuperação socioprodutiva das propriedades rurais, o fortalecimento da resiliência climática e a promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no Estado.

A entrega dos veículos contou com a presença de autoridades e lideranças regionais, entre elas o gerente regional da Emater/RS-ASCAR de Frederico Westphalen, Cleomar de Bona, além de extensionistas rurais, prefeitos e representantes dos municípios contemplados.

 




