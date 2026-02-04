Pelo Brasileirão, Inter joga nesta quarta contra o Flamengo no Maracanã

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Caxias pelo Gauchão, no último fim de semana, a equipe do Inter tem seu segundo desafio pelo Campeonato Brasileiro de 2026. Nesta quarta-feira (4), às 19h, o Inter encara o Flamengo, no Maracanã, pela segunda rodada. Em sua estreia no torneio nacional, o Colorado havia perdido de 1 a 0 para o Athletico-PR no Beira-Rio.

A preparação do time do Inter para a partida no Rio de Janeiro chegou ao fim na manhã dessa terça (3), no CT Parque Gigante. Paulo Pezzolano, junto da sua comissão técnica, orientou atividades no gramado, ajustando os últimos detalhes para o confronto. A delegação colorada desembarcou na capital carioca no fim da tarde dessa terça.

Em entrevista coletiva após o duelo contra o Caxias, Pezzolano voltou a afirmar que o Brasileirão é prioridade. “Como eu falei no primeiro dia, o mais importante para nós é o (Campeonato) Brasileiro. Não conseguimos ganhar o primeiro jogo, mas isso é o mais importante, nossa cabeça está nisso. (…) O mais importante agora é o (duelo contra o) Flamengo”, afirmou o treinador.

Confira abaixo os jogadores do Inter que foram relacionados para o jogo no Rio:

* Goleiros: Anthoni, Diego Esser e Rochet;

* Laterais: Bernabei, Braian Aguirre e Bruno Gomes;

* Zagueiros: Félix Torres, Gabriel Mercado, Juninho e Victor Gabriel;

* Volantes: Bruno Henrique, Paulinho, Ronaldo e Thiago Maia;

* Meias: Allex, Alan Patrick, Bruno Tabata e Gustavo Prado;

* Atacantes: Alerrandro, Borré, Carbonero, João Victor e Vitinho.

Gauchão

Já pelas quartas de final do Gauchão, o Inter vai enfrentar o São Luiz (quarto colocado do Grupo A). O confronto, que será definido em jogo único, será no próximo domingo (8), às 18h, no Beira-Rio.

Quem vencer, estará classificado para as semifinais, fase que será disputada em partidas de ida e volta. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga seguirá para os pênaltis. Com 15 pontos em seis jogos (5 vitórias e uma derrota), o Inter teve a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Gaúcho.