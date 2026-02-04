Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pelo Brasileirão, Inter joga nesta quarta contra o Flamengo no Maracanã

A preparação do time do Inter para a partida no Rio chegou ao fim na manhã dessa terça-feira (3), no CT Parque Gigante.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
04/02/2026 às 10h50
Pelo Brasileirão, Inter joga nesta quarta contra o Flamengo no Maracanã
(Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Caxias pelo Gauchão, no último fim de semana, a equipe do Inter tem seu segundo desafio pelo Campeonato Brasileiro de 2026. Nesta quarta-feira (4), às 19h, o Inter encara o Flamengo, no Maracanã, pela segunda rodada. Em sua estreia no torneio nacional, o Colorado havia perdido de 1 a 0 para o Athletico-PR no Beira-Rio.

A preparação do time do Inter para a partida no Rio de Janeiro chegou ao fim na manhã dessa terça (3), no CT Parque Gigante. Paulo Pezzolano, junto da sua comissão técnica, orientou atividades no gramado, ajustando os últimos detalhes para o confronto. A delegação colorada desembarcou na capital carioca no fim da tarde dessa terça.

Em entrevista coletiva após o duelo contra o Caxias, Pezzolano voltou a afirmar que o Brasileirão é prioridade. “Como eu falei no primeiro dia, o mais importante para nós é o (Campeonato) Brasileiro. Não conseguimos ganhar o primeiro jogo, mas isso é o mais importante, nossa cabeça está nisso. (…) O mais importante agora é o (duelo contra o) Flamengo”, afirmou o treinador.

Confira abaixo os jogadores do Inter que foram relacionados para o jogo no Rio:

* Goleiros: Anthoni, Diego Esser e Rochet;

* Laterais: Bernabei, Braian Aguirre e Bruno Gomes;

* Zagueiros: Félix Torres, Gabriel Mercado, Juninho e Victor Gabriel;

* Volantes: Bruno Henrique, Paulinho, Ronaldo e Thiago Maia;

* Meias: Allex, Alan Patrick, Bruno Tabata e Gustavo Prado;

* Atacantes: Alerrandro, Borré, Carbonero, João Victor e Vitinho.

Gauchão

Já pelas quartas de final do Gauchão, o Inter vai enfrentar o São Luiz (quarto colocado do Grupo A). O confronto, que será definido em jogo único, será no próximo domingo (8), às 18h, no Beira-Rio.

Quem vencer, estará classificado para as semifinais, fase que será disputada em partidas de ida e volta. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga seguirá para os pênaltis. Com 15 pontos em seis jogos (5 vitórias e uma derrota), o Inter teve a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Gaúcho.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Grâmio Há 2 horas

Grêmio busca sua primeira vitória no Brasileirão contra o Botafogo nesta quarta

Após derrota na estreia, Tricolor vai em busca dos três pontos no Brasileiro.
Esportes Há 4 horas

Brasileirão: Rádio Nacional leva ao ar duelo entre Grêmio e Botafogo

Emissora inicia jornada esportiva do confronto às 21h15
Esportes Há 19 horas

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Ele é o 1º brasileiro a receber o prêmio da Federação Internacional

 Leandro Novato
Esportes Há 1 dia

Zico é o embaixador do Open Master Games Abu Dhabi 2026

Zico foi anunciado como Embaixador Oficial do Open Masters Games Abu Dhabi 2026, evento esportivo mundial para maiores de 30 anos, para promover a ...

 © Lívia Villas Boas/CBF
Esportes Há 2 dias

Seleção feminina fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México

Partidas fora de casa ocorrerão entre 27 de fevereiro e 7 de março

Tenente Portela, RS
31°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
31° Sensação
1.06 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 3 minutos

Saiba os próximos passos do pedido de perda de patente de Bolsonaro
Economia Há 3 minutos

Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir de amanhã
Energia Há 3 minutos

Celesc investe em tecnologia para reduzir quedas de energia e agilizar o atendimento em Santa Catarina
Tecnologia Há 18 minutos

Compras antecipadas de brindes evitam atrasos e taxas de urgência
Senado Federal Há 19 minutos

CRE aprova grupo de trabalho sobre acordo Mercosul-União Europeia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,10%
Euro
R$ 6,20 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 416,282,60 -2,05%
Ibovespa
183,060,63 pts -1.41%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias