Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasileirão: Rádio Nacional leva ao ar duelo entre Grêmio e Botafogo

Emissora inicia jornada esportiva do confronto às 21h15

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/02/2026 às 09h14

A Rádio Nacional transmite, nesta quarta-feira (4), o confronto entre Grêmio e Botafogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A emissora abre sua jornada esportiva às 21h15 e a bola rola às 21h30, direto da Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Após tropeçar diante do Fluminense na rodada de abertura, o time gaúcho joga em casa buscando a primeira vitória. Já o Botafogo tenta manter 100% de aproveitamento após a goleada de 4 a 0 sobre o Cruzeiro na última rodada.

A transmissão da Rádio Nacional começa com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto e do campeonato. A narração será de André Luiz Mendes, os comentários ficam por conta de Rodrigo Ricardo, com reportagem de Carlos Molinari. Por fim, Luiz Ferreira comanda o plantão da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM, nas demais praças, segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial , no app Rádios EBC e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes, sendo a principal competição futebolística do país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio . No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols pró, confronto direto, menor número de cartões vermelhos recebidos e menor número de cartões amarelos.

Cobertura esportiva

Paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
São Paulo: FM 87,1 MHz
Recife: FM 87,1 MHz
São Luís: FM 93,7 MHz
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)
Inter Há 2 horas

Pelo Brasileirão, Inter joga nesta quarta contra o Flamengo no Maracanã

A preparação do time do Inter para a partida no Rio chegou ao fim na manhã dessa terça-feira (3), no CT Parque Gigante.

 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Grâmio Há 2 horas

Grêmio busca sua primeira vitória no Brasileirão contra o Botafogo nesta quarta

Após derrota na estreia, Tricolor vai em busca dos três pontos no Brasileiro.
Esportes Há 18 horas

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Ele é o 1º brasileiro a receber o prêmio da Federação Internacional

 Leandro Novato
Esportes Há 1 dia

Zico é o embaixador do Open Master Games Abu Dhabi 2026

Zico foi anunciado como Embaixador Oficial do Open Masters Games Abu Dhabi 2026, evento esportivo mundial para maiores de 30 anos, para promover a ...

 © Lívia Villas Boas/CBF
Esportes Há 2 dias

Seleção feminina fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México

Partidas fora de casa ocorrerão entre 27 de fevereiro e 7 de março

Tenente Portela, RS
31°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
31° Sensação
1.06 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

Compras antecipadas de brindes evitam atrasos e taxas de urgência
Senado Federal Há 9 minutos

CRE aprova grupo de trabalho sobre acordo Mercosul-União Europeia
Tecnologia Há 29 minutos

Empresas adotam IA corporativa para conter riscos
Tecnologia Há 44 minutos

Gestão de tempo otimiza operações empresariais
Senado Federal Há 44 minutos

Projeto estabelece que aplicativos de navegação informem sobre áreas de risco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,10%
Euro
R$ 6,20 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 416,282,60 -2,05%
Ibovespa
183,060,63 pts -1.41%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias