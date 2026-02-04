Ônibus sai da pista na BR-470 e deixa três mortos no Alto Vale do Itajaí

Um ônibus comercial que fazia o trajeto entre Rio do Sul e Concórdia se envolveu em um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (4), por volta das 2h20, na BR-470, no município de Agronômica, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Três pessoas morreram e pelo menos 13 ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. No momento do acidente, o ônibus transportava 25 pessoas, incluindo o motorista, e tinha como destino final o município de Concórdia, no Oeste catarinense.

As equipes de resgate encaminharam 13 vítimas para atendimento médico no Hospital Regional de Rio do Sul e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agronômica. Outras pessoas foram avaliadas no local e não precisaram de remoção.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica atenderam a ocorrência e iniciaram a apuração das causas do acidente. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

