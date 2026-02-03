Átila Lira é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados elegeu o deputado Átila Lira (PP-PI) como presidente para o ano de 2026. “Espero avançar e lutar pela ciência e tecnologia do nosso país junto com os colegas desta comissão. Aqui temos parlamentares com grande capacidade técnica, que vão contribuir muito para nossos trabalhos”, disse.

O colegiado analisa propostas sobre tecnologia da informação, automação e informática, acordos de cooperação internacional e o sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional.

Perfil

Advogado e empresário, Átila de Melo Lira nasceu em Teresina (PI), tem 45 anos e é filho do ex-deputado Átila de Freitas Lira. Cumpre o primeiro mandato como deputado federal e foi vice-líder do maior bloco partidário da Câmara.

Ele também foi vice-presidente da Comissão de Educação em 2024 e relator da proposta que criou o Programa Mover ( Lei 14.902/24 ) e ajudou a instituir a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos ( Lei 15.224/25 ).