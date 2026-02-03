Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Comissão avalia proibição da venda de alimentos ultraprocessados em escolas

A Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) analisa nesta quarta-feira (4) um projeto de lei que proíbe a venda de alimento...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/02/2026 às 20h08
Cantinas não poderão comercializar alimentos e bebidas com alto teor de calorias, açúcar e gordura, determina projeto - Foto: Adobe Stock

A Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) analisa nesta quarta-feira (4) um projeto de lei que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas de escolas públicas e privadas. Também estão na pauta propostas sobre a facilitação do atendimento de órgãos de defesa do consumidor e sobre os direitos de crianças e adolescentes hospitalizados.

De autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), o PL 4.501/2020 propõe uma série de normas que proíbem a comercialização e distribuição, nos estabelecimentos de ensino, de bebidas e comidas ultraprocessadas (altamente industrializadas) ou com alto teor de calorias, açúcar e gordura. Além disso, o texto determina que as cantinas deverão oferecer opções de lanches saudáveis ou adaptados a pessoas com restrições alimentares (como diabéticos e celíacos).

O projeto é relatado pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

Crianças e adolescentes hospitalizados

Também na pauta, o PL 181/2020 obriga os estabelecimentos de saúde a exporem em local visível os direitos de crianças e adolescentes hospitalizados, de seus pais e acompanhantes.

A medida busca promover maior conhecimento de familiares e sociedade civil sobre as garantias previstas no Estatuto da Criança e Adolescente ( Lei 8.069, de 1990 ) aos menores de 18 anos hospitalizados, para tornar mais efetivo o cumprimento desses direitos. De autoria da deputada Maria Do Rosário (PT-RS), a proposta tem relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Atendimento ao consumidor

A comissão deve analisar ainda o PL 6.547/2019 , que obriga os órgãos de defesa do consumidor a atender o público também pela internet. O texto determina a disponibilização de canais de atendimento à distância para o recebimento e processamento de denúncias.

Outro item em pauta é a votação, em turno suplementar, do PL 2.645/2019 , queestabelece que a cobrança de diárias em serviços de hospedagem deve ser calculada de forma proporcional ao tempo em que os hóspedes permanecem, de fato, na acomodação.

Os senadores podem avaliar também um requerimento para promoção de audiência pública sobre a atuação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. O objetivo é discutir medidas de fiscalização e controle da companhia, após falhas na prestação de serviço público essencial em 2025 e no início de 2026.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Davi Alcolumbre fez o anúncio durante a sessão plenária do Senado desta terça-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Presidente do Senado anuncia prioridade para projetos sobre maus-tratos a animais

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a Secretaria-Geral da Mesa vai avaliar e dar celeridade aos projetos que tratam de maus-trato...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Caso Epstein: CDH vai acompanhar citações ao Brasil, diz Damares

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta terça-feira (3), em pronunciamento no Plenário, que a Comissão de Direitos Humanos (CDH) a...

 Daniel Vorcaro é investigado devido às fraudes envolvendo o Banco Master, do qual é presidente - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Senado Federal Há 3 horas

CPMI do INSS: depoimento de Daniel Vorcaro deve acontecer após o Carnaval

Inicialmente previsto para quinta-feira (5), o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, à CPMI do INSS ocorrerá após o Carnaval. Em entr...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Izalci cobra criação da CPMI do Banco Master

O senador Izalci Lucas (PL-DF) defendeu nesta terça-feira (3) a criação da CPMI do Banco Master. O requerimento para a instalação do colegiado foi ...

 Relatora no Plenário, Leila defendeu modernização da carreira dos servidores - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Projeto que reestrutura carreira de servidores da Câmara segue para sanção

Em votação simbólica, o Senado aprovou nesta terça-feira (3) o projeto que muda a estrutura de remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados. ...

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
