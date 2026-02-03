Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas

Com perdas que impactam margens no varejo brasileiro, práticas como inventário recorrente, padronização de processos, capacitação de equipes e uso ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/02/2026 às 18h09
Varejo de materiais de construção mira redução de perdas
Divulgação Casa São Pedro

Com o aumento da pressão por produtividade e margem no varejo, o controle de perdas volta ao centro da gestão operacional. No Brasil, o índice médio de perdas no varejo chegou a 1,57% em 2023, segundo a Pesquisa Abrappe (KPMG), após 1,48% em 2022. Em leitura de eficiência operacional, a GS1 Brasil também destaca o peso financeiro desse indicador quando aplicado ao volume total de vendas do setor.

No recorte de lar e construção, o tema também aparece associado a gargalos como avarias, manuseio interno, falhas de inventário e perdas não identificadas, que exigem rotinas mais rígidas de conferência e padronização. Em análise setorial divulgada pela Abrappe, quebras operacionais e perdas não identificadas aparecem como parcelas relevantes do indicador na categoria.

Na Grande São Paulo, a Casa São Pedro, rede varejista de materiais de construção com mais de 65 anos de atuação e operação baseada em lojas próprias, informa ter ampliado medidas para reduzir danos de materiais e aumentar a eficiência das rotinas internas. Entre as práticas adotadas estão inventários periódicos, controle de validade quando aplicável, revisão de processos de recebimento e armazenagem e treinamentos para conscientização das equipes sobre prevenção de perdas.

"Manter uma operação enxuta é essencial para garantir qualidade no atendimento e fidelização dos clientes. Quando a empresa reduz perdas, ganha eficiência e consegue sustentar padrões de atendimento", afirma Fernando Mozzelli, gerente de Logística da rede.

No Centro de Distribuição, a empresa relata a aplicação de métodos de melhoria contínua, como Lean Seis Sigma, voltados à redução de desperdícios e à diminuição de variabilidade nos processos. Em trabalhos acadêmicos sobre o tema, a combinação das abordagens é descrita como um caminho para elevar eficiência ao eliminar desperdícios e reduzir falhas ao longo do fluxo operacional.

A rede também informa utilizar tecnologia de apoio às etapas operacionais, como sistemas de gestão e rotinas de acompanhamento diário de indicadores, com foco em identificar desvios com rapidez e orientar ações corretivas. A estratégia segue um movimento mais amplo do varejo de tratar prevenção de perdas como disciplina de gestão, indo além de medidas pontuais e conectando controles, processos e cultura operacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik/creativeart
Tecnologia Há 1 hora

Glin otimiza vendas internacionais com Pix e cartão

Público-alvo da Glin são pequenos e médios negócios do exterior que vendem para clientes brasileiros. Solução da empresa oferece transações por Pix...

 Antoni Shkraba Studio - Pexels
Tecnologia Há 3 horas

Cashback cresce e ganha espaço nos cartões de crédito

O interesse dos brasileiros por cashback no cartão de crédito cresce devido à busca por liquidez e praticidade. Pesquisas indicam que benefícios di...

 (Reprodução/GoodStorage)
Tecnologia Há 4 horas

Nova unidade GoodStorage Tamboré é anunciada em Barueri

A GoodStorage adquiriu a unidade Alphaville da Mais Box, agora chamada GoodStorage Tamboré. O ativo conta com 5.785 metros quadrados de Self Storag...

 Tamoios
Tecnologia Há 4 horas

Cobrança de pedágio muda com avanço do Free Flow

Sistema de pedágio eletrônico sem cancelas avança nas rodovias brasileiras e altera a dinâmica de cobrança nas estradas.
Tecnologia Há 6 horas

ABCD anuncia Setrab Group como nova parceira comercial

Empresa atua desde 1999 oferecendo soluções de segurança e saúde ocupacional.

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
2.27 km/h Vento
58% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas
Senado Federal Há 10 minutos

Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Senado Federal Há 10 minutos

CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos
Geral Há 10 minutos

Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira
Esportes Há 10 minutos

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,507,76 -1,77%
Ibovespa
185,622,55 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias