Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cobrança de pedágio muda com avanço do Free Flow

Sistema de pedágio eletrônico sem cancelas avança nas rodovias brasileiras e altera a dinâmica de cobrança nas estradas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/02/2026 às 14h17
Cobrança de pedágio muda com avanço do Free Flow
Tamoios

A expansão do Free Flow, sistema de pedágio eletrônico sem praças físicas, modifica a dinâmica de circulação e cobrança nas rodovias brasileiras. Com a instalação de pórticos em trechos estratégicos, o modelo elimina paradas obrigatórias e a necessidade de redução significativa de velocidade, contribuindo para maior fluidez do tráfego. A adoção do sistema também está associada a ganhos operacionais relacionados à segurança viária e à sustentabilidade, como a redução de congestionamentos e de emissões de CO₂, especialmente em corredores de alto volume.

Esse novo formato de cobrança exige atenção principalmente dos motoristas que não utilizam tag eletrônica, já que, nesses casos, o pagamento não ocorre de forma automática no momento da passagem pelo pórtico. Diante da ampliação do sistema, a ConectCar reúne informações técnicas sobre o funcionamento do Free Flow e os principais aspectos relacionados à sua operação nas rodovias onde o modelo já está em vigor.

Funcionamento do sistema

O Free Flow é um sistema de cobrança eletrônica de pedágio que dispensa cabines e cancelas. A tarifação ocorre por meio de pórticos instalados ao longo da via, capazes de identificar os veículos por meio de tag eletrônica ou pela leitura da placa. O modelo já está em operação em rodovias como a BR-101/Rio-Santos, em trechos da Rodovia Presidente Dutra, além de vias concedidas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com expansão autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A adoção do sistema permite um fluxo contínuo de veículos, com impactos sobre o tempo de deslocamento, a previsibilidade das viagens e a eficiência operacional das rodovias, além de contribuir para a redução de paradas e acelerações frequentes, fator associado à diminuição do consumo de combustível e das emissões.

Modelo de cobrança

Nos veículos equipados com tag de pagamento automático, a cobrança e o pagamento ocorrem de forma integrada e automática no momento da passagem pelo pórtico, sem necessidade de qualquer ação adicional. Além da automação do pagamento, esse modelo também permite a aplicação de descontos tarifários previstos em contratos de concessão.

Nos casos em que o veículo não possui tag, a identificação ocorre por meio da leitura da placa, e o pagamento deve ser realizado posteriormente, no prazo estabelecido pela concessionária responsável pela rodovia. O não cumprimento desse prazo pode resultar em autuação e encargos adicionais.

Impactos na rotina dos motoristas

Com a ampliação do Free Flow, o sistema tende a se consolidar como parte da rotina de circulação em regiões metropolitanas e eixos logísticos. Para motoristas que utilizam rodovias recorrentemente, o entendimento das regras de funcionamento e cobrança é especialmente relevante nos casos em que não há uso de tag eletrônica.

Para os veículos equipados com tag, a automação do processo elimina a necessidade de acompanhamento de prazos ou ações posteriores relacionadas ao pagamento, contribuindo para maior previsibilidade na gestão dos deslocamentos. Do ponto de vista da mobilidade, o modelo contribui para a redução de gargalos, melhora a fluidez em horários de pico e favorece uma operação mais eficiente das rodovias concedidas.

Organização e automação no novo modelo

À medida que o Free Flow avança, soluções automatizadas de pagamento assumem papel relevante na integração entre identificação, cobrança e registro das passagens. Esses sistemas permitem centralizar informações, garantir a liquidação automática das tarifas e reduzir riscos operacionais, especialmente em um ambiente de cobrança sem paradas físicas.

A ConectCar acompanha a implementação do Free Flow no Brasil desde o início da operação do modelo, em 2023, e desenvolve soluções voltadas a esse formato, como a Tag Free Flow, sem cobrança de mensalidade, além de plataformas digitais destinadas à gestão das transações e ao acompanhamento das passagens pelos pórticos. "O avanço do Free Flow exige sistemas capazes de integrar identificação, pagamento e gestão de forma precisa, garantindo previsibilidade e eficiência para o ecossistema de mobilidade", afirma Newton Ferrer, diretor de Negócio e Produtos da ConectCar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 2 minutos

Empresa destaca os diferenciais dos cabos não halogenados

De acordo com o consultor técnico da COBRECOM, esses condutores que são indicados para edificações com grande afluência de pessoas, proporcionam di...

 Divulgação Casa São Pedro
Tecnologia Há 16 minutos

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas

Com perdas que impactam margens no varejo brasileiro, práticas como inventário recorrente, padronização de processos, capacitação de equipes e uso ...

 Imagem de Freepik/creativeart
Tecnologia Há 1 hora

Glin otimiza vendas internacionais com Pix e cartão

Público-alvo da Glin são pequenos e médios negócios do exterior que vendem para clientes brasileiros. Solução da empresa oferece transações por Pix...

 Antoni Shkraba Studio - Pexels
Tecnologia Há 4 horas

Cashback cresce e ganha espaço nos cartões de crédito

O interesse dos brasileiros por cashback no cartão de crédito cresce devido à busca por liquidez e praticidade. Pesquisas indicam que benefícios di...

 (Reprodução/GoodStorage)
Tecnologia Há 4 horas

Nova unidade GoodStorage Tamboré é anunciada em Barueri

A GoodStorage adquiriu a unidade Alphaville da Mais Box, agora chamada GoodStorage Tamboré. O ativo conta com 5.785 metros quadrados de Self Storag...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
2.27 km/h Vento
58% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas
Senado Federal Há 10 minutos

Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Senado Federal Há 10 minutos

CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos
Geral Há 10 minutos

Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira
Esportes Há 10 minutos

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,507,76 -1,77%
Ibovespa
185,622,55 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias