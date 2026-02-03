Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Déficit de flexibilidade expõe urgência de baterias

O sistema elétrico brasileiro enfrenta um déficit crescente de flexibilidade diante da expansão das fontes renováveis. Alertas do ONS indicam risco...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/02/2026 às 11h33
Déficit de flexibilidade expõe urgência de baterias
Canva

O sistema elétrico brasileiro enfrenta um desafio estrutural crescente relacionado à falta de flexibilidade operacional, em um contexto de expansão acelerada das fontes renováveis intermitentes, como a solar e a eólica. Dados públicos de planejamento energético indicam que o aumento da participação dessas fontes exige soluções capazes de equilibrar o sistema em diferentes momentos da curva de carga, especialmente diante das variações de consumo ao longo do dia.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vem sinalizando os riscos associados tanto ao excesso de oferta de energia em períodos de baixa demanda quanto à necessidade de despachos mais caros nos momentos de pico. Segundo o operador, feriados nacionais e fins de semana prolongados têm se tornado situações críticas para a operação do sistema, devido à combinação entre elevada geração renovável e menor consumo nos grandes centros urbanos.

Nesse contexto, o armazenamento de energia por baterias (Battery Energy Storage Systems – BESS) tem sido apontado como a principal solução disponível no curto prazo para lidar com o déficit de flexibilidade. Trata-se de uma tecnologia madura, com prazo de implantação relativamente curto — entre 12 e 24 meses — e capacidade de atuar tanto nos momentos de excesso de geração quanto nos picos de demanda.

Para o diretor-executivo da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (ABSAE), Fabio Lima, a ausência de definições regulatórias completas não deveria ser um fator impeditivo para o avanço dos mecanismos de contratação.

"O sistema elétrico precisa de soluções de flexibilidade agora. As baterias são uma necessidade sistêmica para atender aos desafios de potência no curto prazo", afirma.

Segundo Lima, embora pontos regulatórios pendentes possam gerar dúvidas e atritos, há tempo suficiente para endereçar essas questões até a entrada em operação dos empreendimentos. Ele cita como precedente o Leilão de Reserva de Capacidade realizado em 2021, que ocorreu antes da regulamentação completa do encargo associado à contratação.

"O fato é que o setor está pronto para prover essa solução. É possível avançar com o leilão e, em paralelo, resolver os ajustes regulatórios necessários", diz.

Atualmente, o principal instrumento previsto para a contratação de sistemas de armazenamento em escala no Brasil é o Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), que depende da publicação das diretrizes pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e, posteriormente, do edital pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Caso o cronograma não avance no curto prazo, cresce o risco de adiamento do certame para além do primeiro semestre, o que pode comprometer a entrada em operação de novos ativos antes de 2029, considerando prazos de implantação e o calendário eleitoral.

Dados do setor indicam que há cerca de 18 GW em projetos de armazenamento já desenvolvidos no país, aguardando definições regulatórias. Sem a integração dessas soluções, os impactos tendem a ser sistêmicos: consumidores ficam expostos a maior risco de instabilidade e aumento de encargos, enquanto geradores enfrentam perdas crescentes decorrentes do curtailment, o corte forçado de geração renovável.

Para a ABSAE, o avanço do armazenamento é um passo estratégico para garantir segurança energética, previsibilidade de custos e eficiência operacional em um sistema cada vez mais dependente de fontes intermitentes. A experiência internacional mostra que a integração do armazenamento é elemento central em matrizes elétricas modernas e resilientes.

Diante dos riscos já identificados pelo operador do sistema e da maturidade tecnológica disponível, a postergação de decisões pode ampliar custos futuros e reduzir a eficiência do setor. Nesse cenário, a inércia deixa de ser uma opção viável para o sistema elétrico brasileiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 3 minutos

ABCD anuncia Setrab Group como nova parceira comercial

Empresa atua desde 1999 oferecendo soluções de segurança e saúde ocupacional.

 Pexels
Tecnologia Há 52 minutos

Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial

Com o avanço do atendimento on-line, psicólogos autônomos precisam organizar agenda, prontuário e segurança de dados conforme normas do CFP, Lei 13...

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Entrada em vigor da fase punitiva da NR-1 poderá gerar multas a empresas

Atualização prevê que empresas mapeiem e previnam os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, transformando a abordagem da saúde mental corpor...

 Pexels.com
Tecnologia Há 2 horas

Score de crédito baixo já não impede acesso a empréstimos

O score de crédito é usado pelas instituições financeiras para avaliar o risco de concessão de crédito. Ter um score baixo pode afetar significativ...

 Voicecorp
Tecnologia Há 18 horas

Anatel redefine áreas locais por DDD e abre nova disputa nacional de voz

A reestruturação do STFC pela Anatel, que reduz áreas tarifárias de 4.118 para 67 e torna ligações entre cidades do mesmo DDD chamadas locais, dimi...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
1.72 km/h Vento
49% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Combustíveis Há 40 minutos

Gasolina registra disparidade de preços: mais cara foi registrada no Acre e mais barata no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 43 minutos

Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial
Câmara Há 43 minutos

Líder diz que governo vai encaminhar ao Congresso com urgência projeto que acaba com a escala 6x1
Geral Há 43 minutos

Polícia Federal faz operação em SP contra fraudes na Caixa
Tecnologia Há 59 minutos

Déficit de flexibilidade expõe urgência de baterias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,65%
Euro
R$ 6,16 -0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,369,36 -0,98%
Ibovespa
187,011,20 pts 2.31%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias