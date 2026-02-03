Zico é o embaixador do Open Master Games Abu Dhabi 2026

O Open Masters Games Abu Dhabi 2026, competição multiesportiva internacional para atletas com mais de 30 anos, anunciou o ex-jogador de futebol Zico como seu Embaixador Oficial. O evento, que ocorrerá entre 6 e 15 de fevereiro de 2026, reunirá mais de 25 mil participantes de diversas nacionalidades em 38 modalidades esportivas.

A função de Zico será a de promover a mensagem central dos jogos, que destaca a prática esportiva como base para um estilo de vida saudável. A articulação para esta parceria foi conduzida por Leandro Novato, CEO da LZ10 Middle East, empresa responsável pela estratégia de inserção da marca do ex-atleta na região da Península Arábica.

Em declaração sobre o anúncio, Zico ressaltou a importância da atividade física. "Cuidar da saúde física e mental é fundamental. O esporte é a ferramenta para uma vida mais longa e feliz. Meu papel é incentivar todos a se movimentarem", afirmou o ex-jogador.

Leandro Novato, representante de Zico na Península Arábica, comentou a iniciativa. "Este projeto exclusivo com Zico no mundo árabe reforça a capilarização da marca de forma global, levando seu legado para o Oriente Médio, conectando continentes e ampliando seu impacto internacional", disse o executivo.

A atuação como embaixador no Oriente Médio integra a expansão internacional dos projetos ligados a Zico. Entre as iniciativas já consolidadas estão a Copa Zico nos Estados Unidos, sob comando de Bruno Coimbra; o Jogo das Estrelas, realizado entre Brasil e Japão por Júnior Coimbra; e uma rede de escolinhas que aplicam a metodologia Zico para crianças e jovens nos dois países, lideradas por Thiago Coimbra.

O Open Masters Games Abu Dhabi 2026 será realizado na capital dos Emirados Árabes Unidos. O evento é aberto a atletas de todos os níveis e tem entre seus pilares a promoção da participação, da superação pessoal e da manutenção de atividades físicas ao longo da vida. A organização prevê a criação de um dos maiores eventos multiesportivos já realizados na região.