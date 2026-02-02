Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara votará acordo entre Mercosul e União Europeia na última semana de fevereiro, diz Motta

Texto foi recebido nesta segunda-feira pela Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/02/2026 às 20h38
Câmara votará acordo entre Mercosul e União Europeia na última semana de fevereiro, diz Motta
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que o acordo entre Mercosul e União Europeia deverá ser votado no Plenário da Câmara na última semana de fevereiro, logo após a semana do Carnaval.

O acordo prevê que ambos os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de uma década. O texto assinado pelos dois blocos econômicos precisa ser confirmado pelos parlamentos locais para entrar em vigor.

"Recebemos o acordo no final da tarde. Acordo que o Brasil esperou por mais de 26 anos. Momento importantíssimo para nossa economia e para integração desses mercados, que passarão a ter condição de melhorar no intercâmbio comercial entre os países", disse Motta.

Análise em comissão
Segundo Motta, a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul deverá analisar o texto já na próxima semana para dar tempo de o Plenário votar o acordo ainda em fevereiro. "Penso que esse é o encaminhamento mais célere e eficiente para dar a uma matéria tão importante para nosso país", declarou.

Segundo o presidente da Câmara, o texto unirá todos os partidos da Casa, por ser de interesse do país como um todo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 57 minutos

Câmara aprova MP que cria o Programa Gás do Povo com botijão gratuito para famílias de baixa renda

A medida provisória será votada ainda pelo Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 57 minutos

Gás do Povo: medida aprovada prevê instalação de biodigestores para famílias de áreas rurais

Cozinhas solidárias e cozinhas comunitárias também poderão ser beneficiadas

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Programa Gás do Povo vai beneficiar 15 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, diz Motta

Deputados analisam MP que cria o benefício de retirada gratuita do botijão

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas

A medida provisória será enviada ao Senado
Câmara Há 6 horas

Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1313/25, que muda o programa de ajuda para compra de gás pela população de baixa renda e ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
0.92 km/h Vento
70% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 55 minutos

Câmara aprova MP que cria o Programa Gás do Povo com botijão gratuito para famílias de baixa renda
Câmara Há 55 minutos

Gás do Povo: medida aprovada prevê instalação de biodigestores para famílias de áreas rurais
Economia Há 55 minutos

Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Tragedia Há 3 horas

ATUALIZADO: Corpo de homem é localizado na Barra do Guarita por mergulhadores
Internacional Há 4 horas

Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,07%
Euro
R$ 6,20 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,691,40 +0,68%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias