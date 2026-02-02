Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seleção feminina fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México

Partidas fora de casa ocorrerão entre 27 de fevereiro e 7 de março

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/02/2026 às 20h09
Seleção feminina fará amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México
© Lívia Villas Boas/CBF

A seleção brasileira feminina de futebol conheceu os adversários dos primeiros amistosos de 2026. A Amarelinha enfrentará Costa Rica, Venezuela e México, entre o final de fevereiro e início de março. Todas as partidas serão fora de casa, de acordo com anúncio feito pela CBF nesta segunda-feira (2).

“É muito importante termos esses três jogos nesta Data-Fifa. Vamos enfrentar seleções que estão em franco crescimento no futebol feminino, com modelos diferentes de jogo, o que nos coloca dificuldades que são importantes no planejamento e no processo de preparação da seleção brasileira para este ano e também visando à Copa do Mundo de 2027 no Brasil”, pontuou Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas da CBF.

[Post Instagram]

O primeiro confronto da seleção comandada pelo técnico Arthur Elias será contra a Costa Rica, em 27 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), na cidade de Alajuela. As costarriquenhas foram semifinalistas na última edição da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concaf), em 2022. Na ocasião, a Costa Rica foi eliminada pelos Estados Unidos, que depois conquistaria o título.

No dia 4 de março, às 15h, as brasileiras enfrentarão as venezuelanas, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca. Três dias depois, às 17h, a seleção encara o México, atual campeão pan-americano, na Cidade do México.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 6 horas

Calderano é campeão da Copa América e garante vaga no Mundial de Macau

Na final, mesatenista carioca superou anfitrião norte-americano

 (Foto: Freepik)
Esporte Há 14 horas

Inscrições para o Bolsa Atleta 2026 vão até sexta-feira

Programa oferece bolsas de até R$ 16.629 para atletas de diversas categorias

 (Foto: Angelo Pieretti)
Gaúchão Há 15 horas

FGF divulga datas e horários das quartas de final do Campeonato Gaúcho

Jogos começam na sexta-feira e serão disputados em confronto único, com transmissão ao vivo pela Rádio Província via Rede Gaúcha Sat

 (Foto: Divulgação Observado Regional)
Futebol Feminino Há 18 horas

Janete Bones é a nova técnica do Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã

Com vasta experiência no futebol feminino, Janete assume desafio em evento marcado por autoridades e apoio local.
Esportes Há 1 dia

Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei

Timão marca um gol em cada tempo do jogo e faz 2 a 0 nos cariocas

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
0.92 km/h Vento
70% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 55 minutos

Câmara aprova MP que cria o Programa Gás do Povo com botijão gratuito para famílias de baixa renda
Câmara Há 55 minutos

Gás do Povo: medida aprovada prevê instalação de biodigestores para famílias de áreas rurais
Economia Há 55 minutos

Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Tragedia Há 3 horas

ATUALIZADO: Corpo de homem é localizado na Barra do Guarita por mergulhadores
Internacional Há 4 horas

Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,07%
Euro
R$ 6,20 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,691,40 +0,68%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias