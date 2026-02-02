Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1313/25, que muda o programa de ajuda para compra de gás pela população de baixa renda e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/02/2026 às 19h03

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1313/25, que muda o programa de ajuda para compra de gás pela população de baixa renda e institui a modalidade de retirada gratuita do botijão em revenda cadastrada.

Com a MP, o nome do programa atual, Gás dos Brasileiros, muda para Gás do Povo, e a modalidade de ajuda em dinheiro deve acabar em 2027. Se a família já recebe o auxílio na modalidade de gratuidade, não terá acesso à ajuda em dinheiro e vice-versa.

A comissão mista que analisou a MP aprovou um substitutivo do deputado Hugo Leal (PSD-RJ). O texto cria uma nova modalidade no programa destinada à instalação de sistemas de baixa emissão de carbono para cozinhar os alimentos ou mesmo biodigestores que gerem gás metano por decomposição de restos de alimentos.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
