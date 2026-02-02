CBYK e Tokio Marine transformam o app interno Tokio Col

A CBYK, empresa de serviços multidisciplinares em tecnologia, e a Tokio Marine Seguradora anunciam a modernização completa do Tokio Col, aplicativo corporativo utilizado pelos colaboradores da seguradora para rotinas internas como marcação de ponto, análise e aprovação de pendências, além da gestão de viagens e reembolsos.

A reformulação contemplou a adoção de uma arquitetura estável, o redesenho da interface e a integração com sistemas internos da seguradora. O novo modelo operacional conta com cerca de 90% de cobertura de testes automatizados, executados por meio de scripts em Flutter, além de processos de validação interna do aplicativo, contribuindo para maior consistência e padronização no uso interno.

"A modernização do Tokio Col reforça nosso compromisso em proporcionar uma experiência digital interna cada vez mais eficiente e conectada ao dia a dia dos colaboradores. Acreditamos que a inovação deve simplificar rotinas, gerar autonomia e impulsionar a produtividade", destaca o superintendente de Governança Digital, Inovação e IA da Tokio Marine, Gabriel Nery.

Desenvolvido em co-criação entre as equipes internas da seguradora e o time de tecnologia da CBYK, o projeto foi guiado por ciclos contínuos de validação, priorizando o feedback de usuários reais. Disponível para dispositivos Android e iOS, o app agora reúne as principais rotinas corporativas em um ambiente de navegação intuitiva e design centrado na produtividade.

"Nosso papel foi construir uma base tecnológica que sustentasse não só as funcionalidades atuais, mas a evolução contínuo do app. A modernização do Tokio Col abre caminho para um hub inteligente de interação interna", afirma Ricardo Lopes, Partner Alliances & New Business da CBYK.

Para Alcione Giovanella, Partner Sectors & Security da CBYK, o impacto vai além da tecnologia. "Atualizar um aplicativo corporativo exige compreender profundamente os fluxos reais de trabalho e do negócio, traduzir essas jornadas em arquitetura, engenharia e automação, e eliminar atritos por meio de soluções seguras, escaláveis e centradas no usuário. Esse projeto nasceu da escuta e de uma visão integrada de ponta a ponta, do desenho à operação".

A modernização também fortalece a visão estratégica da Tokio Marine rumo ao conceito de superapps corporativos — plataformas que concentram múltiplos serviços internos em um único ecossistema digital, acelerando eficiência, integração e tomada de decisão.

A parceria entre CBYK e Tokio Marine segue em expansão, com um roadmap que prevê novas funcionalidades, integrações adicionais e jornadas internas mais inteligentes, consolidando um ambiente corporativo mais digital, eficiente e centrado no usuário. Essa atualização tecnológica também permitirá que, no futuro, o app seja customizável de acordo com as preferências de cada colaborador, abrindo caminho para experiências ainda mais personalizadas.