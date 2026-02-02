Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CBYK e Tokio Marine transformam o app interno Tokio Col

Nova versão do app amplia eficiência operacional, eleva a experiência dos colaboradores e avança na estratégia de superapps corporativos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/02/2026 às 18h12
CBYK e Tokio Marine transformam o app interno Tokio Col
Banco de Imagem Freepik

A CBYK, empresa de serviços multidisciplinares em tecnologia, e a Tokio Marine Seguradora anunciam a modernização completa do Tokio Col, aplicativo corporativo utilizado pelos colaboradores da seguradora para rotinas internas como marcação de ponto, análise e aprovação de pendências, além da gestão de viagens e reembolsos.

A reformulação contemplou a adoção de uma arquitetura estável, o redesenho da interface e a integração com sistemas internos da seguradora. O novo modelo operacional conta com cerca de 90% de cobertura de testes automatizados, executados por meio de scripts em Flutter, além de processos de validação interna do aplicativo, contribuindo para maior consistência e padronização no uso interno.

"A modernização do Tokio Col reforça nosso compromisso em proporcionar uma experiência digital interna cada vez mais eficiente e conectada ao dia a dia dos colaboradores. Acreditamos que a inovação deve simplificar rotinas, gerar autonomia e impulsionar a produtividade", destaca o superintendente de Governança Digital, Inovação e IA da Tokio Marine, Gabriel Nery.

Desenvolvido em co-criação entre as equipes internas da seguradora e o time de tecnologia da CBYK, o projeto foi guiado por ciclos contínuos de validação, priorizando o feedback de usuários reais. Disponível para dispositivos Android e iOS, o app agora reúne as principais rotinas corporativas em um ambiente de navegação intuitiva e design centrado na produtividade.

"Nosso papel foi construir uma base tecnológica que sustentasse não só as funcionalidades atuais, mas a evolução contínuo do app. A modernização do Tokio Col abre caminho para um hub inteligente de interação interna", afirma Ricardo Lopes, Partner Alliances & New Business da CBYK.

Para Alcione Giovanella, Partner Sectors & Security da CBYK, o impacto vai além da tecnologia. "Atualizar um aplicativo corporativo exige compreender profundamente os fluxos reais de trabalho e do negócio, traduzir essas jornadas em arquitetura, engenharia e automação, e eliminar atritos por meio de soluções seguras, escaláveis e centradas no usuário. Esse projeto nasceu da escuta e de uma visão integrada de ponta a ponta, do desenho à operação".

A modernização também fortalece a visão estratégica da Tokio Marine rumo ao conceito de superapps corporativos — plataformas que concentram múltiplos serviços internos em um único ecossistema digital, acelerando eficiência, integração e tomada de decisão.

A parceria entre CBYK e Tokio Marine segue em expansão, com um roadmap que prevê novas funcionalidades, integrações adicionais e jornadas internas mais inteligentes, consolidando um ambiente corporativo mais digital, eficiente e centrado no usuário. Essa atualização tecnológica também permitirá que, no futuro, o app seja customizável de acordo com as preferências de cada colaborador, abrindo caminho para experiências ainda mais personalizadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Voicecorp
Tecnologia Há 1 hora

Anatel redefine áreas locais por DDD e abre nova disputa nacional de voz

A reestruturação do STFC pela Anatel, que reduz áreas tarifárias de 4.118 para 67 e torna ligações entre cidades do mesmo DDD chamadas locais, dimi...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Empresa de capacitação profissional forma 500 mil em 15 anos

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) torna obrigatória a capacitação de trabalhadores. Nesse contexto, a educação profissional certificou mais de me...

 Banco de imagens - Pexels
Tecnologia Há 2 horas

Automação da UiPath agiliza pagamentos logísticos da Suzano

Solução reduziu o tempo de registro de pagamentos e gerou economia operacional anual na ordem de R$ 300 mil.

 Adobe Stock
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologias reduzem risco de afastamento de trabalhadores de armazenagem

Exoesqueletos e empilhadeiras adaptadas protegem a mão de obra humana em carregamentos de caminhões, prevenindo lesões e aumentando a produtividade.

 DigiSmile
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologia ajuda dentistas a prever resultados estéticos

Ferramenta digital permite visualizar previamente o resultado de tratamentos estéticos odontológicos e aprimora fotos feitas pelo celular para uso ...

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 32°
27° Sensação
3.48 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 23 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas
Política Há 23 minutos

Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre poderes
Câmara Há 39 minutos

Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe
Câmara Há 53 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas; acompanhe
Senado Federal Há 53 minutos

Feminicídio e crime organizado estão no foco do Judiciário, diz Fachin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,57%
Euro
R$ 6,20 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,622,76 -6,61%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias