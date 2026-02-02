Automação da UiPath agiliza pagamentos logísticos da Suzano

A adoção de soluções de automação empresarial com inteligência artificial (IA) da UiPath (NYSE: PATH), empresa global em automação de agentes, contribuiu para a transformação da gestão de pagamentos logísticos da Suzano S/A, empresa do setor de papel e celulose com atuação global. A iniciativa resultou em maior eficiência operacional, redução do tempo de processamento e economia anual estimada em cerca de R$ 300 mil.

A área de logística da Suzano processava mais de 30 mil documentos em formato PDF por ano de forma manual, com uma equipe reduzida. O volume impactava o prazo para o registro de pagamentos, que chegava a pelo menos 30 dias, além de aumentar a complexidade operacional do processo.

Segundo Mauricio Grohs, vice-presidente regional da UiPath, a demanda surgiu da necessidade de tornar o processo mais ágil e confiável. "A Suzano buscava uma solução que acelerasse a gestão dos pagamentos e reduzisse riscos operacionais. A implementação de tecnologias de Processamento Inteligente de Documentos e do Action Center permitiu automatizar etapas críticas, mantendo a validação humana apenas quando necessária"

A solução foi implementada pelo Centro de Excelência (CoE) da Suzano e integrou recursos de leitura e extração automática de dados diretamente ao sistema SAP. O projeto foi concluído em seis meses, com custo cerca de 75% inferior ao inicialmente estimado, apoiado por governança interna e pela padronização dos processos.

Com a automação, o tempo médio para registro dos pagamentos foi reduzido em aproximadamente 25 dias, trazendo melhor previsibilidade ao fluxo financeiro e liberando as equipes para atividades de caráter mais analítico.

De acordo com Ana Paula da Silva Santos, coordenadora de CoE RPA na Suzano, a companhia planeja avançar para um novo estágio de maturidade em automação. "O próximo passo é a adoção de Automação Agêntica, com a integração de agentes de inteligência artificial aos RPAs existentes, para ampliar a eficiência operacional e acompanhar o ritmo de crescimento da empresa"

Mais informações sobre o case estão disponíveis neste link.

