Automação da UiPath agiliza pagamentos logísticos da Suzano

Solução reduziu o tempo de registro de pagamentos e gerou economia operacional anual na ordem de R$ 300 mil.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/02/2026 às 17h28
Automação da UiPath agiliza pagamentos logísticos da Suzano
Banco de imagens - Pexels

A adoção de soluções de automação empresarial com inteligência artificial (IA) da UiPath (NYSE: PATH), empresa global em automação de agentes, contribuiu para a transformação da gestão de pagamentos logísticos da Suzano S/A, empresa do setor de papel e celulose com atuação global. A iniciativa resultou em maior eficiência operacional, redução do tempo de processamento e economia anual estimada em cerca de R$ 300 mil.

A área de logística da Suzano processava mais de 30 mil documentos em formato PDF por ano de forma manual, com uma equipe reduzida. O volume impactava o prazo para o registro de pagamentos, que chegava a pelo menos 30 dias, além de aumentar a complexidade operacional do processo.

Segundo Mauricio Grohs, vice-presidente regional da UiPath, a demanda surgiu da necessidade de tornar o processo mais ágil e confiável. "A Suzano buscava uma solução que acelerasse a gestão dos pagamentos e reduzisse riscos operacionais. A implementação de tecnologias de Processamento Inteligente de Documentos e do Action Center permitiu automatizar etapas críticas, mantendo a validação humana apenas quando necessária"

A solução foi implementada pelo Centro de Excelência (CoE) da Suzano e integrou recursos de leitura e extração automática de dados diretamente ao sistema SAP. O projeto foi concluído em seis meses, com custo cerca de 75% inferior ao inicialmente estimado, apoiado por governança interna e pela padronização dos processos.

Com a automação, o tempo médio para registro dos pagamentos foi reduzido em aproximadamente 25 dias, trazendo melhor previsibilidade ao fluxo financeiro e liberando as equipes para atividades de caráter mais analítico.

De acordo com Ana Paula da Silva Santos, coordenadora de CoE RPA na Suzano, a companhia planeja avançar para um novo estágio de maturidade em automação. "O próximo passo é a adoção de Automação Agêntica, com a integração de agentes de inteligência artificial aos RPAs existentes, para ampliar a eficiência operacional e acompanhar o ritmo de crescimento da empresa"

Mais informações sobre o case estão disponíveis neste link.

Sobre a UiPath

A UiPath (NYSE: PATH) é uma empresa global de automação empresarial que desenvolve soluções baseadas em automação robótica de processos (RPA) e inteligência artificial. Sua plataforma de automação integra tecnologias voltadas à compreensão, automação e operação de processos de negócios de ponta a ponta, apoiando organizações na melhoria da eficiência operacional e na padronização de fluxos corporativos.

As soluções da UiPath são utilizadas por empresas de diferentes setores para automatizar tarefas repetitivas, reduzir esforços manuais e apoiar a tomada de decisão por meio do uso de dados e análise de processos. A companhia atua globalmente e mantém operações no Brasil, atendendo organizações de médio e grande porte.

Mais informações estão disponíveis em UiPath.

