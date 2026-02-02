Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tecnologias reduzem risco de afastamento de trabalhadores de armazenagem

Exoesqueletos e empilhadeiras adaptadas protegem a mão de obra humana em carregamentos de caminhões, prevenindo lesões e aumentando a produtividade.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/02/2026 às 17h13
Tecnologias reduzem risco de afastamento de trabalhadores de armazenagem
Adobe Stock

Pelo terceiro ano consecutivo, as dores nas costas e problemas na coluna são a principal causa de afastamento de trabalhadores no Brasil, segundo dados do Ministério da Previdência Social, divulgados recentemente. Uma das atividades que potencializam esse risco é a movimentação manual e repetitiva de cargas, como nos carregamentos e descarregamentos de caminhões em armazéns.

"A crescente incidência de afastamentos relacionados a dores musculoesqueléticas evidencia a necessidade de repensar práticas operacionais que ainda dependem intensamente do trabalho manual. A modernização da logística, por meio de tecnologias de movimentação de cargas, não apenas reduz os riscos ergonômicos, como também otimiza a ocupação de espaço e os tempos de operação em armazéns e no carregamento de caminhões" afirma Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão da produtividade em operações logísticas.

Segundo ele, operações que ainda dependem do carregamento manual apresentam produtividade reduzida (até 50% menor em comparação com sistemas automatizados), risco elevado de afastamentos por lesões musculoesqueléticas, além de custos indiretos relacionados a substituições, queda de desempenho e passivos trabalhistas. De acordo com estudos da AHM Solution, cada afastamento por doença ocupacional pode representar custos totais estimados entre R$ 15 mil e R$ 50 mil por colaborador, considerando salários, tratamentos médicos e indenizações.

Ainda segundo ele, nesse cenário, algumas tecnologias têm sido adotadas para reduzir o risco ergonômico, como:

Push Pull: equipamento acoplado à empilhadeira, que permite empurrar ou puxar a carga diretamente para os garfos da empilhadeira, eliminando ajustes manuais dentro do caminhão;

RollerForks: garfos de empilhadeira com rolamentos, que permitem deslizar cargas unitizadas (como paletes ou chapas) sobre superfícies planas, facilitando posicionamento preciso sem esforço humano;

Exoesqueletos: dispositivos vestíveis que apoiam a coluna lombar e membros superiores dos operadores durante atividades que ainda exigem algum esforço manual, reduzindo em até 40% a carga sobre a coluna em levantamentos repetitivos.

"A tecnologia aplicada à movimentação de cargas permite que a empilhadeira execute tarefas que antes exigiam esforço humano contínuo. Quando combinadas com exoesqueletos, essas soluções criam um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Isso não elimina postos de trabalho, mas possibilita redirecionar colaboradores para funções menos desgastantes e de maior valor operacional" explica Moreira.

Para a AHM Solution, a adoção de tecnologias ergonômicas deixou de ser apenas uma questão de eficiência e passou a integrar estratégias de gestão de saúde, segurança e continuidade operacional das empresas. "Investir em soluções que reduzem o esforço físico e os movimentos repetitivos — seja através de automação completa ou apoio ergonômico — é uma decisão técnica, econômica e socialmente responsável" conclui o CEO.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Voicecorp
Tecnologia Há 1 hora

Anatel redefine áreas locais por DDD e abre nova disputa nacional de voz

A reestruturação do STFC pela Anatel, que reduz áreas tarifárias de 4.118 para 67 e torna ligações entre cidades do mesmo DDD chamadas locais, dimi...

 Banco de Imagem Freepik
Tecnologia Há 2 horas

CBYK e Tokio Marine transformam o app interno Tokio Col

Nova versão do app amplia eficiência operacional, eleva a experiência dos colaboradores e avança na estratégia de superapps corporativos.

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Empresa de capacitação profissional forma 500 mil em 15 anos

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) torna obrigatória a capacitação de trabalhadores. Nesse contexto, a educação profissional certificou mais de me...

 Banco de imagens - Pexels
Tecnologia Há 2 horas

Automação da UiPath agiliza pagamentos logísticos da Suzano

Solução reduziu o tempo de registro de pagamentos e gerou economia operacional anual na ordem de R$ 300 mil.

 DigiSmile
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologia ajuda dentistas a prever resultados estéticos

Ferramenta digital permite visualizar previamente o resultado de tratamentos estéticos odontológicos e aprimora fotos feitas pelo celular para uso ...

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 32°
27° Sensação
3.48 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Política Há 9 minutos

Motta promete avançar sobre escala 6x1 e trabalho por aplicativos
Turismo Há 9 minutos

Governo de Santa Catarina confirma novo voo da TAP e amplia ligação direta entre Florianópolis e Portugal
Câmara Há 38 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas
Política Há 38 minutos

Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre poderes
Câmara Há 54 minutos

Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,57%
Euro
R$ 6,20 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,869,11 -6,56%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias