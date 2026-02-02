Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Plataforma Ikonn Tracking foca em eficiência no rastreamento

Sistema cloud-native e aplicativo mobile tem como objetivo oferecer flexibilidade e autonomia às centrais de monitoramento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/02/2026 às 16h43
Criação Ikonn

O mercado de rastreamento e monitoramento no Brasil tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos, impulsionada pela necessidade de soluções mais robustas e escaláveis. Historicamente, as centrais de rastreamento enfrentavam uma lacuna tecnológica: de um lado, softwares básicos e instáveis que limitavam o crescimento; de outro, sistemas proprietários complexos e pouco acessíveis.

Foi nesse contexto que surgiu a Ikonn, com a proposta de oferecer uma infraestrutura capaz de suportar milhares de conexões simultâneas, com redundância de dados e flexibilidade para atender diferentes segmentos, da proteção veicular urbana à telemetria avançada no agronegócio.

De acordo com André Luiz Ota, CEO da empresa, a Ikonn nasceu com o objetivo de resolver ‘a dor da escalabilidade’. "Desenvolvemos nossas soluções para serem o alicerce robusto que permite ao empresário de rastreamento dormir tranquilo sabendo que a operação dele não vai parar", afirma.

O principal produto da companhia é a Plataforma Ikonn Tracking, desenvolvida em arquitetura cloud-native e projetada para ser o backbone tecnológico das operações de rastreamento. A ferramenta atua como um orquestrador de telemetria e Internet das Coisas (IoT), capaz de ingerir, normalizar e processar milhões de pacotes de dados simultâneos provenientes de diferentes protocolos de hardware.

"Seu papel fundamental é habilitar o modelo de negócio da Central. Ela oferece uma estrutura multi-tenant e 100% White Label, permitindo que a central personalize toda a experiência visual com sua própria marca", acrescenta.

Na prática, a plataforma absorve a carga pesada de processamento de dados e organiza a telemetria bruta (latitude, longitude, voltagem, RPM e temperatura), em dashboards gerenciais. Isso permite que os gestores visualizem indicadores críticos, como veículos ociosos, comportamento de direção agressiva, manutenções preventivas pendentes ou violações de perímetro.

"Nosso foco é transformar o dado frio em ferramenta de decisão, permitindo que a central atue preventivamente antes que um prejuízo ocorra", reforça o executivo.

Complementando a plataforma web, a Ikonn oferece o Ikonn Tracker Mobile, aplicativo que integra de forma nativa ao ecossistema de soluções da empresa. O app foi desenvolvido para entregar autonomia ao usuário final e fortalecer a retenção das centrais de rastreamento.

"Por ser desenvolvido dentro da mesma arquitetura da plataforma web, ele tem sincronia total: qualquer regra configurada na central, como um bloqueio ou uma cerca virtual, opera instantaneamente no aplicativo", explica o CEO.

A premissa do uso do aplicativo é descentralizar a segurança e dar mais agilidade às operações. Recursos como a Função Âncora, que permite ao usuário definir um perímetro de segurança ao estacionar, e as notificações IMS instantâneas (Ikonn Instant Message) podem reduzir a dependência da comunicação telefônica.

"O cliente não precisa ligar para a central para saber se o carro chegou ao destino ou para solicitar um bloqueio em caso de suspeita; ele tem o comando total em segundos. Isso tem capacidade de reduzir a carga operacional da equipe de atendimento e aumentar a percepção de valor e segurança do usuário final", afirma André Luiz Ota.

A engenharia da Ikonn acompanha de perto a evolução tecnológica do setor. A empresa adota uma cultura de atualização contínua, buscando garantir compatibilidade com as novas redes IoT, como NB-IoT e Cat-M1, além de acompanhar a transição das redes 2G para 4G/LTE.

"Investimos em cibersegurança e experiência do usuário. Entendemos que o futuro do rastreamento exige integrações cada vez mais profundas com sistemas de terceiros e leitura de sensores avançados, como o CAN Bus, e nossa arquitetura é desenhada para absorver essas inovações sem que o cliente precise trocar de plataforma", destaca o executivo.

Outra funcionalidade da solução é ser agnóstica em relação ao hardware. A Plataforma Ikonn Tracking e o Ikonn Tracker Mobile conectam-se à maioria dos rastreadores disponíveis no mercado, dando liberdade para que as centrais escolham o equipamento mais adequado ao seu nicho.

"Isso permite que uma central utilize desde rastreadores satelitais para máquinas agrícolas até dispositivos de telemetria fina para frotas urbanas ou mesmo SmartTags via Bluetooth, e gerencie tudo em uma única tela, com uma única experiência de usuário", conclui o CEO.

Para saber mais, basta acessar: http://www.ikonn.com.br

